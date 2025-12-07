قبول 371 طالبا ضمن القبول المتبادل بين الجامعات الاتحادية و الكوردستانية

شفق نيوز - بغداد

أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي نعيم العبودي، يوم الأحد، نتائج القبول المتبادل لخريجي المدارس الإعدادية في جامعات الحكومة الاتحادية وجامعات إقليم كوردستان للسنة الدراسية 2026/2025.

وقال العبودي، في مؤتمر صحفي عقده في مبنى الوزارة في بغداد و حضره مراسل وكالة شفق نيوز :"اليوم نعلن عن إنجاز تاريخي وحقيقي، فقد جرى اتفاق بين حكومة إقليم كوردستان وحكومة المركز، بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في بغداد ووزارة التعليم في الإقليم، في شهر أيار/ مايو 2025، على تنفيذ تبادل بين جامعاتنا في المركز والإقليم"، مبينا أن "الخطة أن يكون هناك 100 طالب من كل الجانبين وفي مختلف الاختصاصات".

وأضاف :"بداية هذا العام، تم قبول 105 طلاب من إقليم كوردستان في جامعات محافظات الوسط والجنوب، كما تم قبول أكثر من 266 طالباً من جامعاتنا في إقليم كوردستان"، معتبرا أن "هذا يعد تطوراً كبيراً جداً، لأن هذا الإنجاز كان متوقفاً منذ العام 1991".

كما أكد العبودي، على "ضرورة أن يكون هناك تبادل ثقافي وأن يبقى الجسد العراقي واحداً ومتماسكاً"، متابعا بالقول: "حيث ركزنا على قضية مهمة جداً، وهي أن طلابنا من الوسط والجنوب الذين سيدرسون في جامعات الإقليم، ستكون دراستهم باللغة الأساسية المعتمدة هناك وهي اللغة الكوردية، وكذلك الطلبة الكورد الذين سيدرسون في جامعات المركز ستكون دراستهم باللغة العربية، وهذا الأمر بعد خطوة مهمة جداً".

إلى ذلك، قال وكيل وزارة التعليم، حيدر عبد ضهد، للوكالة، إن "ملف القبول المركزي لطلبة الإقليم في جامعات الحكومة الاتحادية، والقبول المتبادل، كان أحد أهم الملفات التي أولى الوزير لها اهتماما كبيرا، لأنها من الملفات التي تعمل على تلاحم المجتمع العراقي وبناء الوحدة الوطنية".

وتابع: "في 5/5/2025 اجتمعنا مع وزارة التعليم في الإقليم، ووجدنا تعاونا وترحيبا كبيرين من حكومة الإقليم من أجل تبادل الطلبة، حيث تم الاتفاق على تبادل 100 طالب على مستوى الدراسات العليا، وقد أُنجز ذلك فعليًا، كما لدينا 400 طالب على مستوى الدراسات الأولية".

وأكمل ضهد، بالقول: "اليوم نحتفل بإطلاق هذا القبول، إذ تم قبول 105 طلاب من الإقليم في الجامعات الحكومية، وتم قبول 262 طالباً من مخرجات وزارة التربية الاتحادية في جامعات الإقليم، حيث توزع الطلبة على مختلف التخصصات الطبية والهندسية والتقنية والإنسانية"، مبينا أن "هذه الخطوة تعزز التوجه الحكومي الاتحادي".

من جانبه، قال مدير عام الدراسات والتخطيط والمتابعة في وزارة التعليم في إقليم كوردستان وممثل عن الوزارة، أحمد مصطفى، : "يسعدنا اليوم، في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في حكومة الإقليم، استئناف تبادل الطلبة بعد سنوات طويلة من الانقطاع".

وتابع: "نشكر زملاءنا في الحكومة الاتحادية الذين بذلوا جهودًا كبيرة، و ننقل تحيات وزير التعليم في الإقليم، أرام محمد خالد".

وأعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في اقليم كوردستان، في 14 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، دخول الاتفاق المبرم بينها وبين وزارة التعليم العراقية بشأن قبول الطلبة بين الجامعات الاتحادية وجامعات الإقليم حيز التنفيذ.

ووقعت وزارتا التعليم العالي في الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان، في مطلع شهر أيار/مايو من العام 2025 اتفاقاً مشتركاً لتنظيم آليات تبادل قبول الطلبة بين جامعات المركز والإقليم

ويتضمن الاتفاق تخصيص مقاعد دراسية ضمن برامج الدراسات الأولية والعليا للطرفين، تشمل التخصصات الطبية والهندسية والإنسانية والتقنية على وفق الضوابط المعتمدة لدى الجانبين وإجراءات التقديم والتنافس الرسمية بدءاً من العام الدراسي 2026/2025.