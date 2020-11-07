قبل أن يقتلهما الميثان.. الدفاع المدني ينقذ عاملين من داخل مجاري الديوانية

شفق نيوز/ تمكنت فرق الدفاع المدني في الديوانية، يوم السبت، من اخراج عاملين فقدا الوعي داخل فتحة مجاري بعد استنشاقهم غاز الميثان الخانق في منطقة العروبة بالمحافظة.

وذكر بيان للدفاع المدني ورد لوكالة شفق نيوز، أن فرق الانقاد نجحت من اخراج العاملين واجراء الإسعافات الأولية وانعاشهم بواسطة اجهزة التنفس بوقت قياس حال الى عدم فقدانهم الحياة.

وأوضح البيان؛ أن "فتحات المجاري يكون تركيز غاز الميثان كبير جدا وهو غاز خانق يسبب فقدان الوعي ثم الموت بدقائق معدودة، لذا يجب الحذر وعدم النزول في فتحات المجاري الإ بعد وضع خراطيم التهوية والتدرب على هذا العمل من قبل المختصين".