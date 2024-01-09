قبل حزيران المقبل.. مجسرات بغداد ترى النور

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الاسكان والاعمار العراقية، يوم الثلاثاء، أن افتتاح عدد من المجسرات والأنفاق في العاصمة بغداد سيكون قبل شهر حزيران المقبل، فيما أشارت إلى إنجاز أكثر من 90% من مشروع مجسر الفنون الجميلة بمنطقة باب المعظم وسط العاصمة.

وأشار المتحدث باسم الوزارة نبيل الصفار لوكالة شفق نيوز، إلى "متابعة مستمرة من رئيس مجلس الوزراء ووزير الإعمار لمشاريع المجسرات في بغداد"، مبينا ان "مشروع مجسر الفنون الجميلة شارف العمل به على الانتهاء ونسبة الإنجاز وصلت لأكثر من 90%".

وبين، أن "العمل في مجسر الفنون الجميلة مستمر بثلاثة شفتات باليوم الواحد، وتم انجازه بوقت قياسي وكان متقدما على جداول العمل، وسيتم افتتاحه بالوقت القريب"، موضحا ان "الشركة التي قامت بتنفيذ المشروع هي إحدى الشركات المصرية".

ولفت إلى ان "هناك الكثير من المشاريع تقدمت على خطط الإنجاز المخططة"، موضحا أنه "قبل شهر حزيران سيتم افتتاح عدد من المجسرات والأنفاق في العاصمة بغداد".

وكان رئيس الوزراء محمد شياع السوداني تعهد، في 31 كانون الأول الماضي، بأن يكون "2024 عاماً للإنجازات وتحويل الخُطط إلى واقع عمل.

وأطلق السوداني مطلع شهر آذار 2023، ومن خلال وزارة الاسكان والاعمار، ما قال إنها "الحزمة الأولى من مشاريع فك الاختناقات المرورية في بغداد"، والتي تضمنت بحسب الوزارة إنشاء 16 مجسراً وطريقاً جديداً.