إقبال كبير على تلقي لقاح كورونا في نينوى

شفق نيوز/ كشفت دائرة صحة محافظة نينوى، يوم السبت، عن ارتفاع أعداد المقبلين على تلقي لقاح كورونا بالموصل.

وقال مدير صحة نينوى د فلاح الطائي لوكالة شفق نيوز؛ ان "نسب الاقبال وصلت الى ‎‎%‎80 وقد نفذت احدى نوعيات اللقاح ذات المنشأ الأمريكي فايزر".

وأشار الطائي إلى أن الإقبال هو دحض لكل الشائعات بعد ان قامت الكوادر الطبية بأخذ اللقاح في بداية الأمر، وأثبتت أنه آمن وغير خطر وبدأ الناس يطمئنون للقاح مما زاد نسب الإقبال.

ولفت إلى أن الإقبال بهذا المستوى جيد ولكن نحتاج الى توعية الناس أكثر، لاننا حالياً نمر بموجة اصابات شديدة والفيروس متوحش واللقاح هو الوسيلة الآمنة للحد من مخاطر الفيروس.

ومن الجدير بالذكر؛ أن حصة نينوى كانت 800 ألف جرعة لقاح من عدة مناشئ.

اما عن مضاعفات اللقاء فقالت الدكتورة سفانة احمد وهي مديرة مركز النور الصحي الذي يقوم بتقديم اللقاحات للمسجلين عبر البوابة الالكترونية؛ إن "المضاعفات حتى اليوم لم تتجاوز الحرارة البسيطة وبعض النحول احياناً ولا تستمر أكثر من 48 ساعة، وهذا أمر طبيعي جداً".

وأضافت أحمد لوكالة شفق نيوز؛ "لم نسجل اي مضاعفات اخرى رغم ان هناك مسنين تتجاوز أعمارهم الـ70 عاما وقد اخذو اللقاح وهم بصحة جيدة".

وتابعت مديرة مركز النور الصحي؛ انهم يراقبون حالة متلقي اللقاح و يبلغونه بالتعليمات قبيل تقدم اللقاح لهم، فيما لم يسجلوا سوى حالة واحدة كان لدى الشخص؛ إحدى أنواع الحساسية، وقد تم تقديم العلاج المناسب له، واختفت الحساسية بعد أقل من 30 دقيقة.

واشارت أحمد إلى أن الاقبال بدأ يرتفع بصورة كبيرة وهذا أمر إيجابي.