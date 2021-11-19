إقبال غير مسبوق للسائحين على أهوار "الجبايش"

شفق نيوز/ أعلنت منظمة الجبايش للسياحة والبيئة في محافظة ذي قار، عن تسجيل دخول أعلى عدد من السائحين العراقيين والأجانب خلال هذا الموسم يوم الجمعة.

وقال مدير المنظمة، رعد الأسدي لوكالة شفق نيوز، إن "منطقة الاهوار في قضاء الجبايش أقصى جنوبي محافظة ذي قار سجلت دخول قرابة 2000 سائح عراقي واجنبي إلى مياه الاهوار"، لافتا إلى أن "هذا الرقم يعد هو الأعلى في الموسم السياحي الحالي".

وبين، ان "اهوار الجبايش تسجل منذ قرابة الشهر والنصف، دخول اكثر من 3000 آلاف سائح لها"، مشيراً إلى أن "هذا العام شهد وفود سائحين اجانب بشكل يختلف كثيرا عن الأعوام الماضية ".

وطالب الأسدي حكومة بغداد بـ"زيادة الاطلاقات المائية إلى مناطق الاهوار لغرض زيادة مساحة رقعتها المائية والحفاظ على مستوى ارتفاعها الحالي، كون الفترة الماضية شهدت تناقصا بمستوى ارتفاع المياه حتى وصل إلى متر و20 سم وهو رقم أيضا في تراجع كبير اذا استمر الوضع على حاله".