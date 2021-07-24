إقبال غير مسبوق على التطعيم.. والصحة تعلق على أنباء انتهاء صلاحية اللقاحات

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الصحة العراقية، يوم السبت، عن اقبال غير مسبوق على أخذ لقاحات فيروس كورونا، واكدت قدرتها بالسيطرة على الزيادة الكبيرة بالوفيات والاصابات.

وقال المتحدث باسم الوزارة سيف البدر في تصريح لوكالة شفق نيوز، إن "نسبة الإقبال على التلقيح في تصاعد ملحوظ وأن الوزارة بدأت بتطبيق خطة موسعة لزيادة منافذ توزيع اللقاح".

وفيما يتعلق بما تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي من أنباء تشير إلى أن اللقاحات قريبة من انتهاء الصلاحية ( اكسباير)، نفى البدر ذلك وقال إنها "شائعات غير صحيحة".

واضاف، أن "القوانين تحاسب كل من يروج معلومات غير صحيحة تضر بالصحة العامة وقد اتخذنا إجراءات رادعة بحق هؤلاء الاشخاص وكذلك وسائل الاعلام التي تنقل تلك المعلومات".

وبخصوص الزيادة الملحوظة بوفيات وإصابات كورونا والوضع الصحي في العراق، قال البدر، إن "مؤسسات وزارة الصحة قادرة على التعامل مع هذه الزيادة رغم خطورتها".