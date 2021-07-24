سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

إقبال غير مسبوق على التطعيم.. والصحة تعلق على أنباء انتهاء صلاحية اللقاحات

Category: مجتـمع

Date: 2021-07-24T17:07:53+0000
إقبال غير مسبوق على التطعيم.. والصحة تعلق على أنباء انتهاء صلاحية اللقاحات

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الصحة العراقية، يوم السبت، عن اقبال غير مسبوق على أخذ لقاحات فيروس كورونا، واكدت قدرتها بالسيطرة على الزيادة الكبيرة بالوفيات والاصابات.

وقال المتحدث باسم الوزارة سيف البدر في تصريح لوكالة شفق نيوز، إن "نسبة الإقبال على التلقيح في تصاعد ملحوظ وأن الوزارة بدأت بتطبيق خطة موسعة لزيادة منافذ توزيع اللقاح".

وفيما يتعلق بما تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي من أنباء تشير إلى أن اللقاحات قريبة من انتهاء الصلاحية ( اكسباير)، نفى البدر ذلك وقال إنها "شائعات غير صحيحة".

واضاف، أن "القوانين تحاسب كل من يروج معلومات غير صحيحة تضر بالصحة العامة وقد اتخذنا إجراءات رادعة بحق هؤلاء الاشخاص وكذلك وسائل الاعلام التي تنقل تلك المعلومات".

وبخصوص الزيادة الملحوظة بوفيات وإصابات كورونا والوضع الصحي في العراق، قال البدر، إن "مؤسسات وزارة الصحة قادرة على التعامل مع هذه الزيادة رغم خطورتها".

related

الصحة العراقية تعلن موعد وصول لقاح كورونا وجهات استيراده وكلفته المالية

Date: 2021-02-27 13:44:06
الصحة العراقية تعلن موعد وصول لقاح كورونا وجهات استيراده وكلفته المالية

البرلمان العراقي يحدد موعد استيراد لقاح كورونا ويبلغ الحكومة: الحظر لن ينفع

Date: 2020-09-20 17:17:23
البرلمان العراقي يحدد موعد استيراد لقاح كورونا ويبلغ الحكومة: الحظر لن ينفع

الصحة تؤكد توزيع جرعة كورونا على المحافظات حسب النسبة السكانية

Date: 2021-03-27 09:25:09
الصحة تؤكد توزيع جرعة كورونا على المحافظات حسب النسبة السكانية

الصحة العراقية تؤشر طلباً متزايداً على تلقي لقاح كورونا

Date: 2021-03-27 16:37:27
الصحة العراقية تؤشر طلباً متزايداً على تلقي لقاح كورونا

الصحة العراقية تعلن توفر لقاح كورونا للمقيمين والبعثات الدبلوماسية مجاناً

Date: 2021-03-29 15:54:19
الصحة العراقية تعلن توفر لقاح كورونا للمقيمين والبعثات الدبلوماسية مجاناً

الصحة تؤشر زيادة كبيرة على التطعيم ضد كورونا وتوجه دعوة للعراقيين

Date: 2021-04-12 20:17:22
الصحة تؤشر زيادة كبيرة على التطعيم ضد كورونا وتوجه دعوة للعراقيين

مجلس الوزراء يرسل للبرلمان مشروع قانون يحمي الشركات المنتجة للقاح كورونا من الملاحقة القانونية

Date: 2021-03-01 11:44:31
مجلس الوزراء يرسل للبرلمان مشروع قانون يحمي الشركات المنتجة للقاح كورونا من الملاحقة القانونية

الصحة العراقية تعلن سحب يد عدد من المسؤولين على خلفية حريق مستشفى ابن الخطيب

Date: 2021-04-25 00:50:57
الصحة العراقية تعلن سحب يد عدد من المسؤولين على خلفية حريق مستشفى ابن الخطيب