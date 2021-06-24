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إقبال عراقي استثنائي على جامعة هندية

Category: مجتـمع

Date: 2021-06-24T11:09:00+0000
إقبال عراقي استثنائي على جامعة هندية

شفق نيوز/ اعلنت جامعة "كيرالا" الهندية أنها تلقت رقما قياسيا من طلبات الالتحاق بصفوفها من طلاب أجانب، غالبيتهم من العراق وأفغانستان.

وتأسست جامعة كيرالا في العام 1937، وهي جامعة عامة تقع في ثيروفانانثابورام، عاصمة ولاية كيرالا الهند.

وذكرت صحيفة "تايمز أوف إنديا" في تقرير ترجمته وكالة شفق نيوز، أن جامعة كيرالا تلقت للمرة الاولى 1042 طلب انتساب إليها من طلاب اجانب للالتحاق بتخصصات مختلفة.

وقال أحد مديري الجامعة البروفيسور سابو جوزف ان غالبية الطلبات من العراق وافغانستان، وان العديد من هؤلاء تقدموا للحصول على شهادات الدكتوراه.

وأشارت الصحيفة إلى أنه في السنوات الماضية، كانت غالبية طلبات الانتساب من جانب طلاب أجانب كانت من إيران، مضيفة ان الخطوات التي اتخذت فيما يتعلق بوباء كورونا حول اجراءات التحاق الطلاب الأجانب، جاءت في مصلحة جامعة كيرالا.

وحتى العام الماضي، فان مجلس العلاقات الثقافي الهندي، كان الجهة الأولى التي يجب التواصل معها من الطلاب الاجانب للالتحاق بالجامعات الهندية. لكن المجلس، أطلق موقعا إلكترونيا بإمكان الطلاب من خلاله الاختيار مباشرة الجامعات التي يودون الانتساب اليها، وتقديم طلباتهم عبرها. لكن الموافقة النهائية على الانتساب كانت تعود الى المجلس الثقافي.

وقال سابو جوزف ان غالبية الطلاب المتقدمين من اجل نيل شهادات الدكتوراة، وتمتحن جامعة كيرالا كفاءاتهم الاكاديمية وقدراتهم اللغوية بالانكليزية.

وقال مسؤول آخر ان هذه السنة، فقط الطلاب الذي سيحضرون فعليا هم الذين سيكون لهم الحق بحضور المواد التدريسية، وليس عبر الاونلاين. ويتقدم كثيرون للحصول على شهادات في العلوم السياسية وعلوم الكمبيوتر والكيمياء وعلم الاجتماع.

والى جانب الغالبية من العراق وافغانستان، فان الطلاب الاخرين هم من الولايات المتحدة، وجنوب افريقيا وبنغلادش ومالي وإندونيسيا ونيبال وسوريا وكينيا وغانا وكمبوديا.

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