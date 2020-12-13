إقبال ضعيف لتحديث بطاقات الناخبين في بغداد والرصافة تحدد الاسباب (صور)

شفق نيوز/ أعل دائرة انتخابات الرصافة في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، يوم السبت، عن "إقبال ضعيف" للمواطنين على تحديث بطاقاتهم الانتخابية محددةً سببين لذلك، كما قررت الغاء العطل لموظفيها.

وقال مدير دائرة انتخابات الرصافة عباس صباح قاسم لوكالة شفق نيوز، إن "دائرته قامت بحملة للتسجيل وتوزيع بطاقات الناخبين، وهي تملك ما يقارب من 125 مركز تسجيل في عموم مناطق الرصافة"، مشيرا إلى أن "هناك فرقا جوالة اضافية تسير مع المراكز الثابتة تقوم بتوزيع بطاقات الناخب وعملية تسجيل المواطنين في محل سكناهم".

ولفت لى "توزيع 100 الف بطاقة بايومترية وتسجيل 10 الاف عملية تحديث"، داعيا المواطنين الى "تحديث بياناتهم واستلام بطاقات بايومترية".

ونوه قاسم إلى أن "الاقبال ليس بالمستوى المطلوب وهو بسبب عزوف المواطنين وعدم وجود حملات اعلامية لعدم إطلاق موازنة مفوضية الانتخابات"، مؤكدا بالقول "هناك عزوف صريح من قبل المواطنين بسبب العملية السياسية،و نحن كفوضية ليس لنا دخل بالعملية السياسية وناخذ دور الحكم فقط".

وتابع "لا يزال التمويل غير موجود بسبب عدم اقرار الموزانة، ونعمل بالجهود الذاتية".

بدوره قال مدير اعلام مكتب انتخابات الرصافة فلاح خابط، لوكالة شفق نيوز، إن "مكتب انتخابات الرصافة وحرصا منه على ضمان المشاركة الواسعة بالانتخابات النيابية المقبلة، افتتح 125 مركز تسجيل في عموم مناطق الرصافة لتحديث بطاقات الناخبين، وكذلك تم فتح مراكز في مجمع بسماية السكني".

وبين أن "الدوام الرسمي سيكون طيلة الايام الاسبوع بضمنها يومي الجمعة والسبت لإكمال عمليات التسجيل".