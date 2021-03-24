قائممقام قضاء الرفاعي المقال يعلن "تمرده" على قرار محافظ ذي قار

شفق نيوز/ أعلن قائممقام قضاء الرفاعي المقال، كاظم الفياض، يوم الأربعاء، عن "تمرده" على قرار المحافظ المؤقت لذي قار عبد الغني الاسدي، مؤكدا بقاءه في منصبه كقائممقام للقضاء، رغم تكليف بديلا عنه.

وقال الفياض لوكالة شفق نيوز، إن "قرار الاسدي بإقالتي وتعيين بديلاً عني، أمر دبر بليل من دون استشارة اهالي قضاء الرفاعي، (90كم) شمالي مدينة الناصرية مركز المحافظة".

وأضاف أن "أهالي الرفاعي يرفضون إعفائي من منصبي، وما دام الأهالي وشيوخ العشائر معي فلن اتخلى عن المنصب وانا باق فيه، فالتنحي عن الأمانة التي اؤتمنت عليها بمثابة خيانة للجميع".

وبين الفياض، أن "القائممقام الحالي المعين بامر الاسدي قام بتزوير ختم القائممقامية وإصدار أوامر متعددة ومزورة، كون الختم الأصلي معي، وحتى سجلات الصادر والوارد".

وتابع، أن "بعض المتظاهرين المؤيدين للقائممقام الحالي وعددهم قليل جدا، قاموا بالانقلاب علينا لأسباب ما زلنا نجهلها حتى الآن، على الرغم من انهم طالبوا بنا سابقا واحرقوا الشوارع من أجل أن نتسنم المنصب وهذا موثق بمقاطع فيديو ضد هذه المجموعة"، موضحا ان "المدينة عاشت خلال إدارتي 8 اشهر من الهدوء".

ونفى الفياض، أن يكون قد حرض الناس على الخروج بتظاهرات تطالب ببقائه، مبينا أن "حب الناس ليّ هو الذي دفع الاغلبية على التظاهر واحراق الشوارع".

ويشهد قضاء الرفاعي اضطراباً أمنياً وشعبياً منذ عدة أسابيع، على خلفية إصدار محافظ ذي قار المؤقت عبد الغني الأسدي، أمراً بإعفاء قائممقام الرفاعي السابق كاظم الفياض من منصبه، وتعيين عمار الركابي بدلاً منه.