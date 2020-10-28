قائممقام سنجار يعلن البدء بترويج معاملات التعيين على ملاك الشرطة الاتحادية

Category: مجتـمع

Date: 2020-10-28T12:13:38+0000

شفق نيوز/ أعلن قائمقام سنجار محمه خليل، يوم ان عملية تسجيل المتطوعين على ملاك الشرطة الاتحادية لفرض الامن في سنجار بدات بتقديم معاملات الراغبين بالتطوع .

وقال خليل في تصريح لوكالة شفق نيوز، إن "عملية التسجيل تاتي ضمن اتفاقية سنجار الموقعة بين حكومة اقليم كوردستان والحكومة الاتحادية بشان تطبيع الاوضاع في مناطق سنجار".

واضاف ان "عملية التسجيل تجري في مبنى القائمقامية"، مشيرا الى "توافد اكثر من 9000 الاف متطوع للتسجيل لتعيينهم على ملاك الشرطة العراقية لمسك زمام الامن في داخل سنجار بدل القوات غير الشرعية في سنجار".

واعلن خليل ان "التعيين يشمل الجنسين من النازحين والقاطنين داخل سنجار".

واعلن المتحدث باسم رئيس الوزراء العراقي احمد ملا طلال في وقت سابق إن اتفاق سنجار بين المركز والإقليم يتضمن 2500 درجة لتعيين ابناء القضاء على ملاك الشرطة.

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