قائممقام سامراء: خطة زيارة الإمام الهادي نجحت رغم انعدام الدعم المالي

شفق نيوز/اعلنت إدارة قضاء سامراء جنوب شرق تكريت نجاح خطة زيارة العسكريين في ذكرى وفاة الإمام علي الهادي.

وقال قائممقام سامراء بكر محمد شريف لوكالة شفق نيوز؛ ان "خطة الزيارة شملت شقين خدميا وامنيا"، مشيرا إلى نشر مفارز من الصحة والماء والكهرباء والمرور لتسهيل حركة الزائرين.

وتابع شريف؛ ان "الخطة الأمنية شارك فيها قوات من عمليات سامراء والشرطة والحشد والوكالات الاستخبارية لتأمين الطرق أمام الزائرين مؤكدا عدم تسجيل أي حوادث أمنية تذكر".

وأشار قائممقام سامراء؛ إلى "انعدام الدعم المالي الخدمي لخطة الزيارة وان الخطة الخدمية نفذت بجهود وإمكانيات قضاء سامراء".

ويحيي ملايين الزائرين الشيعة سنوياً ذكرى وفاة الإمام علي الهادي بالتوافد من جميع انحاء العراق.

وتقع مدينة سامراء على بعد 125 كيلومترا شمال العاصمة بغداد، وتحوي مرقدي الاماميين الحسن العسكري وعلي الهادي (العاشر والحادي عشر لدى الشيعة الامامية الاثنا عشرية)، تحدها من الشمال مدينة تكريت، ومن الغرب الرمادي، ومن الشرق بعقوبة، يبلغ عدد سكان القضاء 250 ألف نسمة وسكان مركز المدينة 190.000 نسمة.