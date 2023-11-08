قائممقام سامراء: المدينة مهملة وقيمتها الدينية تساوي المدن العراقية المقدسة  والأزهر

شفق نيوز/ انتقد قائممقام سامراء بكر محمد شريف، اليوم الاربعاء، الإهمال الخدمي والسياسي لمدينة سامراء على مر العقود، فيما وصفها بأنها تعادل العمق الديني للمدن المقدسة في العراق والأزهر في مصر.

وقال شريف في حديث لوكالة شفق نيوز إن "العمق الديني لسامراء يساوي العمق الديني لبغداد وكربلاء والنجف وحتى القدس وجامع الازهر لما تحويه من 5 مراقد للائمة إلا انها مهملة خدميا وسياسيا".

وعدّ شريف سامراء "حبيسة الإهمال الحكومي على مر الحكومات المتعاقبة التي لم تولِ اهتماما بها باستثناء حكومة رئيس الوزراء الحالي محمد شياع السوداني والمحافظ الحالي الى جانب ضعف الدور السياسي لممثلي سامراء في استحصال حقوق المدينة"، واصفا سامراء بأنها "قلب التاريخ الاسلامي في العراق ولا تقل مكانتها عن بغداد".

وطالب قائممقام سامراء "بتسليم الملف الأمني للشرطة المحلية والنجدة وتشكيلاتها بشكل تام وفقا للدراية الأمنية ومصالح المواطنين الحياتية".

وتقع مدينة سامراء على بعد 125 كيلومترا شمال العاصمة بغداد، وتضم مرقدي الامامييدن الحسن العسكري وعلي الهادي (العاشر والحادي عشر لدى الشيعة الامامية الاثنا عشرية)، وتحدها من الشمال مدينة تكريت، مركز محافظة صلاح الدين، ومن الغرب الرمادي، مركز محافظة الانبار، ومن الشرق بعقوبة، مركز محافظة ديالى.