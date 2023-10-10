قائممقام بعقوبة يحذر من "كوارث بشرية" قد تضرب المدينة

شفق نيوز/ أفاد مسؤول حكومي في ديالى، يوم الثلاثاء، بأن نصف القاعات العامة والمولات التجارية في مدينة بعقوبة (مركز المحافظة) تفتقد شروط السلامة والوقاية من الحرائق، مطالبا بإجراءات احترازية الزامية لتفادي كوارث بشرية.

وقال قائممقام بعقوبة عبدالله الحيالي لوكالة شفق نيوز، إن 50% من قاعات المناسبات والفنادق والمولات التجارية غير مستوفية لشروط السلامة والوقاية من الحرائق ما ينذر بحوادث وكوارث مشابهة لحادثة عرس الحمدانية في نينوى.

وأضاف، أن لجنة أمنية وحكومية مختصة من الدفاع المدني والدوائر المختصة والاجهزة الاستخبارية شرعت بخطة تفتيش وفحص لجميع القاعات الخاصة بالمولات والمناسبات والتجمعات العامة واتخاذ إجراءات قانونية رادعة بحق أصحابها المخالفين لشروط السلامة العامة.

وطالب الحيالي، أصحاب القاعات والمولات الالتزام بالإجراءات التحوطية والاحترازية لمنع تكرار فاجعة عرس الحمدانية في نينوى خلال الشهر الماضي.

وسقط المئات من الضحايا والمصابين جراء حريق مدمر التهم قاعة اعراس في قضاء الحمدانية التابع لمحافظة نينوى في أيلول الماضي.