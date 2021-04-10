قائممقام الموصل يتهم عناصر بـ"العصائب" بتجريف قطعة أرض ويطالب بمحاكمتهم

شفق نيوز/ طلب قائممقام قضاء الموصل زهير الأعرجي، يوم السبت، من مديرية شرطة النصر اتخاذ الإجراءات القانونية بحق اربعة عناصر بـ"عصائب أعل الحق"، بتهمة تجريف قطعة أرض.

وقال الأعرجي في كتاب وجهه إلى مديرية شرطة النصر، وحصلت عليه وكالة شفق نيوز، "نحيل اليكم المتهمين المدرجة اسمائهم ادناه والذين يدعون انتمائهم الى عصائب اهل الحق (المكتب الاقتصادي) الذين قاموا بعمليات تجريف وتقطيع على قطعة الأرض المرقمة 152 مقاطعة ۳۹ نينوى الجنوبية، التي صورة القيد العائدة لها مزورة بموجب كتاب مديرية التسجيل العقاري الزهور المرقم ۸۲۹۱ في ۲۰۲۰/۷/۷، المرفقة طيا علما بانه تم مفاتحة الهيئة القضائية المشكلة لتدقيق الأراضي والتسجيل العقاري ب كتابنا المرقم ت ج/۱ /۱۱۷۹ في ۲۰۲۱/۲/۲۰ والمرفق طیا، لما أن الشفل الذي قام بتجريف والتقطيع محجوز في مبنى القائممقامية.

وطلب الأعرجي بحسب الكتاب "اتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم واحالتهم الى القضاء".

والمتهمون الأربعة هم

١- عمر رياض عبدالله

۲- محمد صلاح حسن

۳- ربيع رياض عبدالله

4 - عبدالعزيز عبدالستار راشد