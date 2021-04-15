سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

قائممقام الفلوجة: غالبية النازحين لإقليم كوردستان عادوا إلى مدنهم بفضل تعاون أربيل

Category: مجتـمع

Date: 2021-04-15T09:34:58+0000
قائممقام الفلوجة: غالبية النازحين لإقليم كوردستان عادوا إلى مدنهم بفضل تعاون أربيل

شفق نيوز/ أكد قائممقام قضاء الفلوجة شرقي محافظة الانبار، مؤيد الدليمي، اليوم الخميس، على مضي الحكومة المحلية في الانبار نحو إنهاء ملف النازحين وإغلاق المخيمات.

وقال الدليمي لوكالة شفق نيوز؛ إن "اجتماعا ضم عددا من المسؤولين المحليين ومنظمة الهجرة الدولية IOM، قبل أيام من الآن، تمت فيه مناقشة كيفية معالجة المشاكل التي تعيق عملية غلق ملف النازحين، وخصوصا المشاكل الأمنية التي تعيق عودة الأسر التي تورط أحد أبنائها بالانضمام إلى صفوف تنظيم داعش".

وأشار الدليمي، إلى أن "غالبية العوائل التي نزحت إلى مناطق إقليم كوردستان، عادوا إلى المحافظة، وذلك بفضل تعاون واهتمام حكومة الإقليم بهذا الملف".

وبين الدليمي، أن "غالبية العوائل التي لا تزال نازحة خارج المحافظة، هم من سكان مناطق غرب الانبار، وهذا واحد ما الأسباب التي ولّدت العديد من المشاكل كنقص الكوادر الصحية والتربوية والعديد من القطاعات الأخرى".

وأوضح الدليمي، أن "الأجهزة الأمنية أبدت استعدادها للتعاون مع الحكومة المحلية لإنهاء ملف النازحين وغلق المخيمات، إلا أن الأمر متوقف على بعض شيوخ ووجهاء العشائر، كونهم يرفضون عودة عوائل المتورطين بالانضمام لصفوف داعش".

ولفت الدليمي، إلى أن "الحكومة المحلية تدرس إمكانية توفير سكن للعوائل التي تعرضت منازلها للدمار أثناء الحرب ضد داعش، لحين صرف مبالغ التعويضات التي تم تضمينها بالموازنة العام الحالي، وذلك للتخلص من هذا الملف الذي طال انتظار غلقه".

related

الانبار تشرع بخطط لغلق ملف النازحين

Date: 2020-11-29 19:11:12
الانبار تشرع بخطط لغلق ملف النازحين

الأنبار تتخذ اجراءات إحترازية تحسبا من إنفلونزا الطيور

Date: 2021-01-19 07:24:01
الأنبار تتخذ اجراءات إحترازية تحسبا من إنفلونزا الطيور

نائب عن الانبار يصف موازنة 2021 بـ"المعقدة" ومحافظها يطالب بسرعة إقرارها

Date: 2021-03-04 15:11:11
نائب عن الانبار يصف موازنة 2021 بـ"المعقدة" ومحافظها يطالب بسرعة إقرارها

وسط "تنصل" الحكومة.. عشرات الأسر النازحة تفترش صحراء الأنبار

Date: 2020-11-17 19:12:47
وسط "تنصل" الحكومة.. عشرات الأسر النازحة تفترش صحراء الأنبار

الأنبار.. تفاقم إصابات السرطان يدفع بالمرضى نحو بغداد وكوردستان ومطالبات بمستشفى تخصصي

Date: 2021-02-14 12:18:25
الأنبار.. تفاقم إصابات السرطان يدفع بالمرضى نحو بغداد وكوردستان ومطالبات بمستشفى تخصصي

نازحو صلاح الدين إلى كوردستان يرفضون العودة بعد "التكييف الخدمي والمعيشي"

Date: 2020-09-25 09:01:27
نازحو صلاح الدين إلى كوردستان يرفضون العودة بعد "التكييف الخدمي والمعيشي"

النزاهة تضبط تلاعباً وتزويراً برواتب المتقاعدين في الانبار

Date: 2020-12-20 09:07:16
النزاهة تضبط تلاعباً وتزويراً برواتب المتقاعدين في الانبار

سوريا تحظر دخول الزوار العراقيين إلى أراضيها

Date: 2020-03-04 22:42:16
سوريا تحظر دخول الزوار العراقيين إلى أراضيها