قائممقام الفلوجة: غالبية النازحين لإقليم كوردستان عادوا إلى مدنهم بفضل تعاون أربيل

شفق نيوز/ أكد قائممقام قضاء الفلوجة شرقي محافظة الانبار، مؤيد الدليمي، اليوم الخميس، على مضي الحكومة المحلية في الانبار نحو إنهاء ملف النازحين وإغلاق المخيمات.

وقال الدليمي لوكالة شفق نيوز؛ إن "اجتماعا ضم عددا من المسؤولين المحليين ومنظمة الهجرة الدولية IOM، قبل أيام من الآن، تمت فيه مناقشة كيفية معالجة المشاكل التي تعيق عملية غلق ملف النازحين، وخصوصا المشاكل الأمنية التي تعيق عودة الأسر التي تورط أحد أبنائها بالانضمام إلى صفوف تنظيم داعش".

وأشار الدليمي، إلى أن "غالبية العوائل التي نزحت إلى مناطق إقليم كوردستان، عادوا إلى المحافظة، وذلك بفضل تعاون واهتمام حكومة الإقليم بهذا الملف".

وبين الدليمي، أن "غالبية العوائل التي لا تزال نازحة خارج المحافظة، هم من سكان مناطق غرب الانبار، وهذا واحد ما الأسباب التي ولّدت العديد من المشاكل كنقص الكوادر الصحية والتربوية والعديد من القطاعات الأخرى".

وأوضح الدليمي، أن "الأجهزة الأمنية أبدت استعدادها للتعاون مع الحكومة المحلية لإنهاء ملف النازحين وغلق المخيمات، إلا أن الأمر متوقف على بعض شيوخ ووجهاء العشائر، كونهم يرفضون عودة عوائل المتورطين بالانضمام لصفوف داعش".

ولفت الدليمي، إلى أن "الحكومة المحلية تدرس إمكانية توفير سكن للعوائل التي تعرضت منازلها للدمار أثناء الحرب ضد داعش، لحين صرف مبالغ التعويضات التي تم تضمينها بالموازنة العام الحالي، وذلك للتخلص من هذا الملف الذي طال انتظار غلقه".