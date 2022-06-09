قائممقام الفلوجة الجديد يتوعد الدوائر الخدمية واصحاب المولدات الاهلية

شفق نيوز/ توعد قائممقام الفلوجة الجديد جمعة المحمدي، يوم الخميس، الدوائر الخدمية واصحاب المولدات الاهلية بالمحاسبة والملاحقة القانونية في حال تقصيرها، فيما وعد بمخاطبة بغداد بشأن ملف تعويضات المتضررين من الإرهاب.

وقال المحمدي لوكالة شفق نيوز، بعد ساعات من تسنمه منصبه خلفاً للقائممقام السابق مؤيد الدليمي الذي يشغل منصب رئيس هيئة استثمار محافظة الانبار "ستتم محاسبة كل من تسول له نفسه إيذاء اهالي المدينة، وتحديداً الدوائر الخدمية واصحاب المولدات الاهلية، وفقاً للقانون".

واضاف "سنفعّل القانون لمحاسبة كل من يتلكأ بعمله، او من لا يؤدي المهام الموكلة اليه"، مشيرا إلى أنه سيخاطب الحكومة المركزية، بشأن ملف التعويضات، ومحاولة استحصال المبالغ المطلوبة، لتخفيف العبء عن كاهل المتضررين جراء الحرب ضد داعش الارهابي.

واكد أنه سيعمل "على تقديم افضل ما يمكنه تقديمه لسكان المدينة، من خلال الارتقاء بالواقع الخدمي، وخاصة خدمات الماء والكهرباء والقطاع الصحي، التي يعاني منها الاهالي، فضلاً على المشاكل المتعلقة بالمولدات الاهلية".

واختتم المحمدي بالقول "من الاجراءات التي سيتم العمل عليها، هي تنظيم اجتماعات دورية تجمع مديري الدوائر واهالي المدينة، لمعرفة مشاكلهم والمضي بمعالجتها".