قائممقام الشطرة: نهضة في البنى التحتية وتأخير الأموال من بغداد يعيق المشاريع

شفق نيوز- ذي قار

أوضح قائممقام قضاء الشطرة بمحافظة ذي قار، حيدر غالب، اليوم الجمعة، أن المشاريع المنفذة في القضاء تتوزع على قطاعات خدمية وحيوية متعددة، شملت المجاري والبلدية والكهرباء والصحة والماء والتربية والتعليم العالي والطرق الريفية وقطاعي الرياضة والشباب، إضافة إلى أبنية الدوائر الحكومية.

وقال غالب، في حديث لوكالة شفق نيوز، إن "مشروع مجاري الشطرة يعد من المشاريع الأساسية والضرورية، كونه يمثل خطوة محورية لاستكمال أعمال شبكات الصرف الصحي ومعالجة الآثار البيئية والصحية، فضلاً عن كونه شرطاً لازماً للشروع بأعمال البلدية، ولا سيما إنشاء الشوارع والأرصفة".

وفي قطاع الصحة، أشار غالب، إلى أن "خطط الإدارة المحلية تضمنت تنفيذ 11 مشروعاً صحياً، دخل 7 منها الخدمة، فيما يتواصل العمل في المشاريع المتبقية، وفي مقدمتها مستشفى الحوراء للولادة والأطفال بسعة 100 سرير، ومستشفى القرض الياباني بسعة 200 سرير، وذلك لمعالجة الخلل المتراكم في هذا القطاع الحيوي منذ سنوات سابقة".

أما في قطاع الماء، فقد بين غالب أنه "تم إدخال عدد من المشاريع إلى الخدمة، بعضها في مركز المدينة وأخرى في المناطق الريفية، بهدف تلبية الطلب المتزايد على مياه الشرب وتحسين مستوى التجهيز".

وفي قطاع التربية، اعلن قائممقام الشطرة: "أنجاز أكثر من 20 مدرسة خلال الأعوام الثلاثة الماضية، فيما يستمر العمل في خمس مدارس أخرى، توزعت هذه المشاريع بين المدارس الصينية ومشاريع تنمية الأقاليم والمدارس المتلكئة، كما شهد قطاع التعليم العالي استمرار الأعمال في بنايات متعددة تابعة لجامعة الشطرة، إضافة إلى تنفيذ طريق بوابة الجامعة في موقعها على طريق البدعة".

وفي مجال الكهرباء، قال غالب: "شملت الخطط المحلية والوزارية تنفيذ شبكات جديدة ومحطات ثانوية، بما يسهم في استقرار تجهيز التيار الكهربائي عند توفره من مصادر التوليد".

وتابع: "كما تواصلت أعمال تنفيذ الطرق الريفية والجسور الخاصة بالسيارات والمشاة بطول تجاوز 20 كيلومتراً ضمن الخطط الحالية، فيما تم خلال الأعوام السابقة إكساء أكثر من 40 كيلومتراً من الطرق الريفية".

وفي قطاع البلدية، كشف غالب، عن "استمرار العمل لاستكمال مشاريع إنشاء الشوارع والأرصفة وتأثيثها ضمن خطط تنمية الأقاليم وصندوق إعمار ذي قار، حيث شملت الخدمات أكثر من 40 منطقة وشارعاً خلال الأعوام الثلاثة الماضية (2021–2023)".

وفي قطاع الرياضة والشباب، اكد قائممقام الشطرة، أن "مشروع المدينة الرياضية في الشطرة، الذي يتضمن ملعباً بسعة 20 ألف متفرج وملاعب تدريب متعددة وفندقاً من فئة أربع نجوم وحدائق وساحات، يمثل علامة فارقة على مستوى القضاء والمحافظة، ضمن مشاريع الأمانة العامة لمجلس الوزراء – صندوق إعمار ذي قار".

وأكمل غالب، في ما يتعلق بأبنية الدوائر الحكومية، "استمرار العمل على إنشاء عدد من الأبنية ضمن الخطة المحلية والخطط الوزارية، منها بناية تقاعد شمال ذي قار، ومركزي مفارز للدفاع المدني، إضافة إلى مقر للدفاع المدني".

وحول أبرز المعوقات، أوضح غالب، أن "تأخر صرف المستحقات المالية للشركات المنفذة من قبل وزارة المالية في بغداد أدى إلى تلكؤ بعض المشاريع، فضلاً عن عدم وجود تخصيصات مالية لعامي 2024 و2025، ما حال دون إدراج مشاريع جديدة رغم الحاجة الملحّة لاستكمال الخدمات في المناطق غير المشمولة سابقاً، كما أن استمرار توقف بعض المشاريع المدرجة ضمن خطط ما قبل عام 2014، مثل مشروع العمارات السكنية في السيدية، ومشروع ماء الناصرية 2 في البدعة بسعة 10 آلاف متر مكعب، ومشروع ماء فدك، وعدد من الأبنية المدرسية، يمثل هدراً للمال العام ويؤثر سلباً في الواقع الخدمي".