قائممقامية "عنه" تكشف أسباب زخم السايلو: نستقبل 120 شاحنة يومياً

شفق نيوز/ عزت الإدارة المحلية لقضاء "عنه" في الأنبار، يوم الجمعة، الزخم الحاصل على سايلو استلام محصول القمح من المسوقين إلى وفرة الإنتاج الزراعي لهذا الموسم، ما أدى إلى تزايد كبير في أعداد الشاحنات الواردة إلى الموقع.

وقال مسؤول إعلام قائممقامية القضاء، محمد زهير، لوكالة شفق نيوز، إن "السايلو يُعد منشأة حديثة نسبياً، ويعمل حالياً في موقع مؤقت لحين اكتمال مشروع ساحة الاستلام الدائمة، وإدارة السايلو تبذل جهوداً كبيرة في أداء مهامها دون أي تقصير".

وبين أن "الطاقة الاستيعابية للسايلو تتراوح بين 70 إلى 80 شاحنة يومياً، ورغم ذلك فإن السايلو يستقبل أكثر من 120 شاحنة يومياً، أي ما يفوق قدرته الاستيعابية، في دلالة واضحة على حجم الجهد المبذول لاستيعاب الكميات الكبيرة وتخفيف الزخم الحاصل".

وأشار زهير إلى "تزويد السايلو مؤخراً بعدد إضافي من الآليات، وتمديد ساعات الدوام حتى الساعة الثانية بعد منتصف الليل، ما أسهم في تسريع إجراءات الاستلام وتقليل فترات الانتظار".

وأوضح أن "الإدارة المحلية تعمل حالياً على دعم الموقع من خلال تخصيص مختبريين إضافيين في قضاء عنه والأقضية القريبة، بهدف تعزيز فرق العمل وتسريع الفحص والاستلام، بما يسهل العملية التسويقية ويخفف من أعباء الانتظار على الفلاحين".

وشهدت مدينة "عنه" غربي محافظة الأنبار، يوم الجمعة، طوابير طويلة من الشاحنات المحملة بمحصول القمح، حيث تصطف أمام السايلو بانتظار تفريغ حمولتها.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز في الأنبار، إن "هذا التكدس جاء نتيجة تزايد كميات القمح المسوّقة من الفلاحين خلال موسم الحصاد، بالتزامن مع محدودية الطاقة الاستيعابية للسايلو والإجراءات الإدارية التي تتطلب وقتاً في الفحص والتسجيل".