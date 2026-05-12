قائممقامية الموصل تتوعد أصحاب المولدات غير الملتزمين بالإجراءات القانونية

شفق نيوز- نينوى

أكد قائممقام الموصل، هشام الهاشمي، يوم الثلاثاء، أن قرارات تنظيم عمل المولدات ما تزال سارية المفعول، فيما باشرت الجهات المعنية بتطبيق المرحلة الأولى منها في الشوارع الرئيسية والمناطق التجارية داخل المدينة، مع التلويح باتخاذ إجراءات قانونية بحق المخالفين.

وقال الهاشمي لوكالة شفق نيوز، إن "المرحلة الأولى من قرارات تنظيم عمل المولدات الأهلية دخلت حيز التنفيذ في الشوارع الرئيسية والمناطق التجارية، ضمن خطة تهدف إلى تقليل الإزعاج وتنظيم عمل المولدات داخل المدينة".

وأضاف أن "القائممقامية شخصت وجود بعض الأشخاص من داخل تجمعات أصحاب المولدات يعملون على التحريض لعدم الالتزام بالتوجيهات الصادرة، والاستمرار بإزعاج المواطنين عبر أصوات المولدات وانتشار الكابلات العشوائية".

وأشار إلى أن "بعض المخالفات تشمل أيضاً التلاعب بأسعار الأمبير وعدم الالتزام بشروط السلامة والتنظيم"، مؤكداً أن "الإجراءات القانونية ستتخذ بحق أي صاحب مولدة لا يلتزم بالتعليمات والضوابط الصادرة من القائممقامية".