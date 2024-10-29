قائممقامو أقضية الحويجة وداقوق والدبس يؤدون "القسم القانوني" في محكمة كركوك

شفق نيوز/ أدى قائممقامو أقضية الحويجة وداقوق والدبس، يوم الثلاثاء، اليمين القانونية أمام رئيس محكمة استئناف كركوك للمباشرة على تسلم مهام عملهم.

وقال مصدر في محكمة كركوك لوكالة شفق نيوز، إن "رئيس محكمة استئناف كركوك القاضي قسام العزاوي اجرى المراسم القانونية لأداء القسم القانوني لقائممقامي أقضية الحويجة وداقوق والدبس وجرى اداء القسم لغرض المباشرة في اعمالهم".

وكان مجلس محافظة كركوك قد صوت في جلسته الخامسة على تعيين ثلاثة قائممقام لاقضية الحويجة وداقوق والدبس.