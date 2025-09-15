قائمة أفقر الدول: العراق بالمرتبة 76 عالمياً والتاسع عربياً

شفق نيوز- روما

كشفت شركة "جلوبال فاينانس"، الايطالية التي تعنى بالإعلام المالي وأسلوب الحياة، يوم الاثنين، عن احتلال العراق المرتبة 76 عالمياً والتاسع عربياً كأفقر الدول لعام 2025.

وذكرت الشركة، في تقرير لها اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن العالم يمتلك ثروةً وموارد كافية لضمان مستوى معيشة لائق للبشرية جمعاء، ومع ذلك ما يزال سكان دول مثل جنوب السودان وبوروندي وجمهورية أفريقيا الوسطى يعيشون في فقر مدقع.

أما بالنسبة لدول أخرى مرشحة لنيل لقب أفقر دولة في العالم، وهو لقبٌ غير مرغوب فيه، مثل أفغانستان وسوريا وإريتريا، فإن سنوات من عدم الاستقرار السياسي والصراع تجعل من المستحيل حتى إجراء تقييم لها نظراً لغياب أرقام اقتصادية موثوقة، وفقاً للتقرير.

وأضاف أن "العراق جاء بالمركز 76 عالمياً من أصل 190 دولة بأفقر دول العالم من حيث الناتج المحلي الإجمالي التي تعادل القوة الشرائية للفرد بالدولار 15.177 ألف دولار".

وعالمياً، بحسب التقرير، فقد جاء جنوب السودان بأفقر دول العالم حيث بلغ الناتج المحلي الاجمالي لها 716 دولارا يليها ثانياً بوروندي الذي بلغ الناتج المحلي الاجمالي لها 1.015 دولار يليها ثالثاً افريقيا الوسطى 1.329 دولارا يليها رابعاً اليمن 1.674 دولارا بينما حلت موزمبيق خامساً بـ 1.728 دولارا.

وأشار إلى أن سنغافورة جاءت كأغنى دول العالم من حيث الناتج المحلي الاجمالي حيث بلغ 156.755 ألف دولار يليها لوكسمبورغ 152.915 الف دولار يليها ماكاو 134 الف دولار.

وعلى الصعيد العربي، جاءت اليمن كأفقر الدول العربية 1.664 دولارا يليها ثانياً الصومال 1.915 دولارا ومن ثم السودان ثالثاً 2.335 دولارا، بينما حلت موريتانيا رابعاً بـ8,653 دولارا، فيما احتلت جيبوتي المركز الخامس 9,414 دولارا والمغرب سادساً 11,266 دولارا والأردن سابعاً 11,508 دولارات وتونس ثامناً 14,778 دولارا والعراق تاسعاً.

وختم التقرير، حديثه قائلاً إن "دول افغانستان وسوريا ولبنان وفلسطين وإرتريا وسيرلانكا لم تدرج بالجدول لعدم توفر البيانات حولها".