قائمة حكومية جديدة بالمواد الزراعية الممنوعة من الاستيراد

شفق نيوز- بغداد

أكد مستشار وزارة الزراعة، مهدي ضمد القيسي، يوم الأربعاء، منع استيراد قائمة من المواد الزراعية دعماً للمنتج المحلي وحمايةً للمستهلك.

وأشار القيسي، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إلى التزام الوزارة بمنع استيراد قائمة من المواد الزراعية عبر كافة المنافذ الحدودية دون استثناء، وبشكل قطعي وشامل، منها: المانجو، الجوافة، القشدة، التمور، قصب السكر، وجميع أجزاء وشتلات الزيتون، بالإضافة إلى التفاح الإيراني، العنب، والحمضيات بكافة أنواعها، مع استثناء ثمار تلك الأشجار من قرار المنع.

وأضاف أن الوزارة تمنع أيضًا استيراد المنتجات الحيوانية مثل أسماك البيرانا المفترسة، والحيوانات المهددة بالانقراض، و"لية" الغنم والشحوم المصنعة، والبروتين الحيواني، واللحم المفروم بأنواعه، إضافة إلى الخيول، باستثناء المستوردة للأغراض البحثية والرياضية، وكذلك الحيوانات المفترسة، باستثناء القادمة إلى حدائق الحيوان حصراً، وغيرها من المنتجات التي تصل إلى أكثر من 30 منتجاً.

وأوضح القيسي أن هذه الإجراءات تأتي تنفيذاً للقوانين النافذة، وفي مقدمتها قانونا الحجر الزراعي والصحة الحيوانية، مبينًا أن الهدف المحوري من هذه القيود هو تحصين الثروتين النباتية والحيوانية في العراق من خطر دخول الأمراض والأوبئة العابرة للحدود.

وفصّل المستشار، بحسب البيان، طبيعة قرارات المنع وفقًا للمعطيات الفنية والاقتصادية، فهناك المنع المؤقت وفق "الروزنامة الزراعية" بناءً على مؤشرات حالة وفرة أو شحة المنتج المحلي، وذلك بموافقة المجلس الوزاري للاقتصاد، وتشمل هذه القائمة حاليًا: بيض المائدة، البطاطا، الطماطم، الباذنجان، الشجر، اللهانة، القرنابيط، الخس، الشلغم، والشوندر.