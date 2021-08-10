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قائد عمليات الانبار يوقف العمل بأحد المشاريع ويحقق مع العاملين.. والمحافظ يتدخل

Category: مجتـمع

Date: 2021-08-10T11:08:09+0000
قائد عمليات الانبار يوقف العمل بأحد المشاريع ويحقق مع العاملين.. والمحافظ يتدخل

شفق نيوز/ وجه قائد عمليات الانبار، يوم الثلاثاء، قوة أمنية بإيقاف آليات تعمل على تنفيذ أحد المشاريع في المحافظة والتحقيق مع العاملين، وفق ما أفاد به مسؤول محلي بارز اليوم الثلاثاء.

وقال المسؤول لوكالة شفق نيوز، إن "قائد عمليات الانبار ناصر الغنام وجه أفراد الجيش بإيقاف آليات تعمل على تنفيذ مشاريع في ارض تقع بالقرب من مقر اللواء الثامن التابع لقيادة العمليات والواقع غربي مدينة الرمادي مركز المحافظة".

وأوضح أن "قوة من الجيش نفذت الامر وقامت فجأة بتطويق الآليات وايقاف العمل والتحقيق مع العاملين".

وبين أنه "وبعد ابلاغ محافظ الانبار علي الدليمي بالامر، دفعه بالذهاب الى الموقع وتوجيه القوة بإخلاء الموقع واستئناف عمل الآليات، كون الأرض تابعة لبلديات الأنبار"، مشيراً إلى أن "اتفاقاً تم بين المحافظ وقائد العمليات لاستئناف العمل".

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