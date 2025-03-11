قائد شرطة البصرة يحذر التجار من التلاعب: لن نتهاون معكم

شفق نيوز/ شدد قائد شرطة البصرة، اللواء لطيف عبدالرضا السعد، اليوم الثلاثاء، على عدم التهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين الذين يروجون لسلع غير مطابقة للمواصفات أو منتهية الصلاحية في الأسواق.

وقال السعد في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "الجهات المتخصصة لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين الذين يروجون لسلع غير مطابقة للمواصفات أو منتهية الصلاحية، وذلك حفاظاً على صحة المواطنين وضمان سلامة المنتجات المتداولة في الأسواق".

واضاف أن "الجولات الميدانية مستمرة بالتعاون مع الأجهزة الأمنية والدوائر المعنية، لمتابعة الأسواق وضبط الأسعار والتأكد من جودة المواد الغذائية، بما يضمن حماية المستهلك وتعزيز الأمن الغذائي في المحافظة".

واشار الى ان "المواطنين مدعوين إلى الإبلاغ عن أي حالات تلاعب بالأسعار أو بيع مواد غذائية غير صالحة عبر القنوات الرسمية، للمساهمة في دعم الجهود الرامية إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي وضمان بيئة تجارية آمنة للجميع".