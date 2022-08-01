قائد "حشد الدفاع" يعلن انضمامه إلى إعتصام الصدريين لإسقاط الفاسدين "بالقوة"

شفق نيوز/ أعلن قائد قوات "حشد الدفاع" العميد عبد الناصر سلمان العقابي، يوم الاثنين، انضمامه إلى اعتصام أنصار التيار الصدري في مبنى مجلس النواب، داعياً مقاتليه إلى التوجه للمنطقة الخضراء لإسقاط الفاسدين "بالقوة".

وقال العقابي في بيان تداولته منصات التيار الصدري، واطلعت عليه وكالة شفق نيوز، مخاطباً قوات حشد الدفاع والعراقيين "لقد كنتم وما زلتم بأعلى مستويات الانضباط والاحترام وقد حان الوقت لاخذ حقوقنا من الفاسدين".

وأضاف "كوننا من أبناء الشهيد محمد الصدر فعلينا واجب الاشتراك بالتظاهرات مع اخوتنا ابناء محمد الصدر".

وتابع "لم ينصفنا أحد خلال تسع سنوات من العمل في جبهات القتال بدون حقوق ورواتب ولدينا من الشهداء والجرحى، ولم يبقى شيئاً لم نفعله ولا باباً من أبواب الدولة لم نطرقه ولكن الفساد والمحسوبية والانتماءات الحزبية هي سبب عدم صرف مستحقاتنا".

ودعا العقابي "جميع مقاتلي حشد الدفاع للتوجه الى المنطقة الخضراء والاشتراك في التظاهرات لاسقاط الفاسدين ونيل الحقوق بالقوة"، مضيفاً "ومن هنا نعلن اننا حشد الدفاع تحت أمر القائد المصلح مقتدى الصدر".

واقتحم أنصار التيار الصدري، صباح يوم السبت الماضي، المنطقة الخضراء ومبنى مجلس النواب العراقي واعلنوا من هناك اعتصاماً مفتوحاً تحت قبة البرلمان لحين تحقيق مطالبهم المتمثلة بتشكيل الحكومة الجديدة من قبل زعيم التيار مقتدى الصدر.

و"حشد الدفاع" يضم مقاتلين شيعة، ومرتبط بوزارة الدفاع العراقية إلا أنه لا يتبع "هيئة الحشد الشعبي".

ويقدم "حشد الدفاع" الدعم والإسناد للقوات العراقية في محاربة فلول تنظيم "داعش" الإرهابي، إضافة إلى تأمين الحماية لبعض المناطق.