قائد بغداد العسكري يصدر توجيها لتخفيف الازدحامات 

شفق نيوز/ وجه قائد عمليات بغداد، اليوم الخميس، بفتح جميع الممرات في السيطرات الأمنية الثابتة في أوقات الذروة الصباحية والمسائية.

وقال إعلام بغداد، في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، إنه "بالتزامن مع بداية العام الدراسي الجديد وللمساهمة بتخفيف الزخم المروري في العاصمة بغداد، وجه الفريق الركن أحمد سليم قائد عمليات بغداد بفتح جميع الممرات في سيطرات التفتيش "الثابتة" وذلك في أوقات الذروة (الصباحية والمسائية)".

وعزا البيان، هذا القرار لتسهيل انسيابية حركة السير والتقليل من الازدحامات ورفع العبء عن كاهل المواطنين خلال التوجه الى الدوام والعودة منه مع مراعاة الجانب الأمني.

وأشار البيان، إلى أن اللجنة المشكلة في وقت سابق لهذا الغرض قد نفذت خلال هذا العام عدد كبير من مهامها في فتح الطرق ورفع السيطرات من مختلف طرق العاصمة بغداد في جانبي الكرخ والرصافة، مؤكداً أن العمل مازال جاريا في هذا السياق.

وتشهد شوارع بغداد الرئيسية زخماً مرورياً حاداً يشل الحركة فيها خاصة عند ساعات الصباح الاولى، سيما بعد مباشرة طلبة الجامعات والمدارس بالدوام الرسمي الشهر الحالي.

وأرجعت مديرية المرور العامة، تلك الازدحامات الخانقة إلى 11 سبباً، منها "كثرة المركبات، وضيق الشوارع، وتخسفات الطرق، والتجاوز على الأرصفة، والمراكز التجارية والأحياء الصناعية والجامعات والدوائر في مركز العاصمة، فضلا عن عدم الامتثال للقانون وقلة "الگراجات"، إلا أنها لم تذكر السيطرات الامنية كسبب من بين تلك الأسباب.