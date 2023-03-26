قائد الاتحادية يوجه بإلغاء العقوبات وإطلاق سراح الموقوفين

شفق نيوز/ وجه قائد قوات الشرطة الاتحادية بإلغاء العقوبات الانضباطية وإطلاق سراح الموقوفين على ذمة المجالس التحقيقية وفقا للصلاحيات القانونية.

وذكر بيان للاتحادية، أن ذلك "جاء تقديراً للمواقف والدور البطولي المتميز لرجال الشرطة الاتحادية أبطال النصر والتحرير في مقارعة الإرهاب المهزوم وحفظ الأمن والنظام، ومع حلول شهر رمضان الكريم، نسب قائد قوات الشرطة الاتحادية الفريق صالح ناصر العامري، إلغاء كافة العقوبات الانضباطية للضباط والمراتب وإطلاق سراح الموقوفين على ذمة المجالس التحقيقية بكفالة مالية ضامنة وحسب قضاياهم وفقاً للقانون".