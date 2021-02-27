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قانوني يحذر من عدم الإسراع في تشريع قانون مواجهة كورونا في العراق

Category: مجتـمع

Date: 2021-02-27T05:44:06+0000
قانوني يحذر من عدم الإسراع في تشريع قانون مواجهة كورونا في العراق

شفق نيوز/ دعا الخبير القانوني طارق حرب، يوم السبت، مجلس النواب إلى الإسراع في تشريع قانون مواجهة كورونا الذي أعد مسودته مجلس الوزراء للحصول على اللقاح المضاد للوباء، مشيراً إلى أن الشركة المصنعة للقاح لن تورده للعراق ما لم يتم تشريع القانون.

وقال حرب في منشور على صفحته في موقع فيسبوك، وتابعته وكالة شفق نيوز، إن على مجلس النواب الإسراع بتشريع القانون وإلا فإن شركة فايزر لن ترسل لقاحها ما لم يشرع القانون ويصادق عليه وينشر في الجريدة الرسمية.

وأضاف أن "مشروع قانون مواجهة كورونا الذي اعدته الحكومة وارسلته الى البرلمان لتشريعه والذي يتضمن عدم ملاحقة شركة فايزر في حال ظهور آثار جانبية للقاح كالمرض أو الوفاة بسبب استخدام اللقاح، وهذا شرط اشترطته الشركة على العديد من الدول قبل تصدير اللقاح إليها".

وبين حرب أن "الشركة تطالب الدول بإخلاء مسؤوليتها الحزائية اي عدم معاقبتها من قبل القضاء وعدم مسؤوليتها المدنية اي عدم مطالبتها بالتعويض المالي بمعنى عدم سماع المحاكم الجزائية للشكوى".

ولفت الخبير القانوني الى ان "مثل هذا القانون يجوز تشريعه من الناحية الدستورية ذلك ان الدستور منع في المادة (١٠٠) حظر النص على تحصين العمل والقرار الاداري وهنا الموضوع يتعلق بقانون وليس قرار او عمل اداري".

وتابع حرب "وبالتالي فإن على البرلمان الاسراع في تشريع قانون مواجهة كورونا والمصادقة عليه ونشره في الجريدة الرسمية جريدة الوقائع العراقية للحصول على اللقاح".

هذا ومن المقرر ان يعقد مجلس النواب العراقي يوم الاثنين المقبل جلسة سيتضمن جدول اعمالها القراءة الأولى لمشروع قانون مواجهة جائحة كورونا.

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