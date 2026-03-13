قامات "الزمن الجميل".. العراق يودع الفنان صادق الأطرقجي

شفق نيوز- بغداد

نعت نقابة الفنانين العراقيين، مساء اليوم الجمعة، رحيل الفنان صادق الأطرقجي، مقدمة التعازي لذويه ومحبيه وزملائه.

يُذكر أن صادق الأطرقجي هو من رواد الفن العراقي، وقد شارك في العديد من الأعمال المسرحية والسينمائية والدرامية الخالدة، وذاع صيته كفنان مبدعٍ وقدير.

ومن أعماله مسرحية "بيت أبو كمال" مع نخبة من الفنانين مثل نزار السامرائي، ومسلسل "ليل السفينة"، كما شارك الراحل في النسخة الثانية من المسلسل الكوميدي العراقي الشهير "تحت موس الحلاق"، وغيرها الكثير من الأعمال.