قافلة الوجبة الثانية من عائلات داعش تدخل الأراضي العراقية.. صورة

شفق نيوز/ دخلت قافلة الوجبة الثانية من عائلات تنظيم "داعش"، مساء الاربعاء، الأراضي العراقية.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن قافلة عوائل عناصر داعش القادمة من مخيم الهول دخلت، قبل قليل، الحدود العراقية عند ناحية ربيعة في محافظة نينوى.

والتقطت عدسة مراسلنا صورة للقافلة قرب ناحية الشمال في قضاء سنجار وهي في طريقها الى مخيم الجدعة الواقع جنوب الموصل.

وأشار إلى أن هناك تشديداً امنياً كبيراً في المنطقة، لافتاً إلى أن قوة امنية كبيرة ترافق القافلة بالاضافة الى مرابطات امنية على طول الطريق من الحدود حتى مخيم الجدعة.

وأفاد مصدر أمني مسؤول في وقت سابق اليوم، بإنتشار أمني واسع على طريق الموصل - ربيعة المحاذي للحدود السورية العراقية استعدادا لدخول وجبة جديدة من أُسر تنظيم داعش.

وقال مسؤول إداري في مخيم الهول شمال شرق سوريا، في وقت سابق اليوم، إن 115 عائلة عراقية من قاطني المخيم غادرت إلى مخيم الجدعة في محافظة نينوى بالعراق.

وأضاف في تصريح له لموقع "روسيا اليوم" الاخباري، أن 115 عائلة عراقية من قاطني مخيم الهول غادرت الى مخيم الجدعة في محافظة نينوى بحافلات كجزء من آلية العمل القائمة بين بغداد والإدارة الذاتية لاستعادة الرعايا العراقيين والذين يتجاوز عددهم الثلاثين ألف شخص من بين نسوة وأطفال، وهذه هي الدفعة الثانية".

وتابع المصدر أن عدد الأشخاص في العائلات التي غادرت مخيم الهول إلى نينوى بلغ 487 شخصا.