كركوك.. القبض على قاطع الأشجار وأطراف نزاع "عرس الضباط" (فيديو)

كركوك.. القبض على قاطع الأشجار وأطراف نزاع "عرس الضباط" (فيديو)
شفق نيوز/ أفاد مصدر مسؤول في شرطة كركوك، يوم الثلاثاء، بإلقاء القبض على قاطع الأشجار في شوارع المحافظة بعد رصد تحركاته وسط المدينة.
وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، بأن "مديرية مكافحة إجرام كركوك تلقت تعليمات من قائد شرطة المحافظة، اللواء فتاح الخفاجي، بقيام أحد الأشخاص بقطع الأشجار في شارع بغداد وسط المحافظة، وعلى إثر ذلك تحرك فريق من مديرية إجرام كركوك إلى موقع الحادث، وبعد متابعة كاميرات المراقبة تم التعرف على هوية الشخص ومحل سكنه وتوجهت قوة من الشرطة إلى مكان سكنه واعتقلته".
وأضاف المصدر أن "المتهم تم توقيفه وفق مذكرة قضائية وفقاً للمادة 477 من قانون العقوبات العراقي وهو حالياً رهن الاحتجاز".
يشار إلى أن المادة (477) من قانون العقوبات العراقي تنص على (عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها القانون، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تزيد على مائتي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين من هدم أو خرب أو اتلف عقاراً أو منقولاً غير مملوك له أو جعله غير صالح للاستعمال أو أضر به أو عطله بأية كيفية كانت).
وفي كركوك أيضا، أفاد مصدر أمني، بأن شجاراً نشب بين أهل "عروس وعريس" في حفل زفاف داخل قاعة نادي الأطباء بالمحافظة، مما أدى إلى تدخل الشرطة.
وأوضح المصدر، لوكالة شفق نيوز، أن الخلافات بين العائلتين أسفرت عن شجار، تخللته محاولة للاعتداء على الشرطة في مركز قورية، مما أسفر عن اعتقال سبعة أفراد.
وأشار المصدر إلى أن المعتقلين تم سجنهم جميعاً، قبل أن يُفرج عنهم لاحقاً بكفالة وقرار من القاضي.