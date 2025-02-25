كركوك.. القبض على قاطع الأشجار وأطراف نزاع "عرس الضباط" (فيديو)

شفق نيوز/ أفاد مصدر مسؤول في شرطة كركوك، يوم الثلاثاء، بإلقاء القبض على قاطع الأشجار في شوارع المحافظة بعد رصد تحركاته وسط المدينة.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، بأن "مديرية مكافحة إجرام كركوك تلقت تعليمات من قائد شرطة المحافظة، اللواء فتاح الخفاجي، بقيام أحد الأشخاص بقطع الأشجار في شارع بغداد وسط المحافظة، وعلى إثر ذلك تحرك فريق من مديرية إجرام كركوك إلى موقع الحادث، وبعد متابعة كاميرات المراقبة تم التعرف على هوية الشخص ومحل سكنه وتوجهت قوة من الشرطة إلى مكان سكنه واعتقلته".

وأضاف المصدر أن "المتهم تم توقيفه وفق مذكرة قضائية وفقاً للمادة 477 من قانون العقوبات العراقي وهو حالياً رهن الاحتجاز".

يشار إلى أن المادة (477) من قانون العقوبات العراقي تنص على (عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها القانون، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تزيد على مائتي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين من هدم أو خرب أو اتلف عقاراً أو منقولاً غير مملوك له أو جعله غير صالح للاستعمال أو أضر به أو عطله بأية كيفية كانت).

وفي كركوك أيضا، أفاد مصدر أمني، بأن شجاراً نشب بين أهل "عروس وعريس" في حفل زفاف داخل قاعة نادي الأطباء بالمحافظة، مما أدى إلى تدخل الشرطة.

وأوضح المصدر، لوكالة شفق نيوز، أن الخلافات بين العائلتين أسفرت عن شجار، تخللته محاولة للاعتداء على الشرطة في مركز قورية، مما أسفر عن اعتقال سبعة أفراد.

وأشار المصدر إلى أن المعتقلين تم سجنهم جميعاً، قبل أن يُفرج عنهم لاحقاً بكفالة وقرار من القاضي.