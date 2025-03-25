"قاطرة ومقطورة" تودي بحياة امرأة وثمانية جرحى قرب بغداد

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، ليل الثلاثاء الأربعاء، بمصرع امرأة وإصابة ثمانية أشخاص آخرين، بينهم ثلاث نساء، جراء حادث سير على الطريق الدولي السريع ضمن ناحية اللطيفية جنوبي العاصمة بغداد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إنّ الحادث وقع عند الكيلو 31 من الطريق الدولي، بسبب مركبة قاطرة ومقطورة، ما أدّى إلى تصادم عدّة عجلات وأوقع ضحايا وإصابات متفرقة.

وأضاف أنّ فرق الإسعاف هرعت إلى موقع الحادث ونقلت المصابين إلى مستشفى الحلة لتلقي العلاج، فيما تمّ التحفظ على صاحب المركبة المتسبّبة بالحادث لاستكمال الإجراءات القانونية.