قادها بسرعة جنونية.. "نجل" مسؤول في نينوى يقلب سيارة والده الحكومية

شفق نيوز/ أصيب نجل نائب رئيس مجلس محافظة نينوى اليوم الخميس، برضوض جراء انقلاب عجلة والده الحكومية في منطقة الغابات شمالي الموصل.

وقال مصدر امني في محافظة نينوى لوكالة شفق نيوز؛ ان "نجل نائب رئيس مجلس محافظة نينوى محمد الجبوري أصيب برضوض جراء انقلاب مركبة والده الحكومية في منطقة الغابات شمالي الموصل".

واوضح المصدر ان "(فنر) كان يقود مركبة والده الحكومية والتي تسلمها حديثاً من المجلس بسرعة فائقة حين انقلب في منطقة سياحية تكاد تكون فيها السرعة محدودة".