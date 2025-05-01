قادم من سوريا.. جدار غباري يجتاح العراق والأنواء الجوية تصدر تحذيراً (فيديو)

شفق نيوز/ اجتاح جدار غباري، مساء الخميس، الأراضي العراقية من جهة القائم الحدودية، ومن المتوقع أن يكمل طريقه نحو محافظتي الأنبار ونينوى، وسط تحذيرات لسالكي الطرق الخارجية ومرضى الحساسية والربو.

وذكر الراصد الجوي، صادق عطية، في تدوينة اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، أن "جداراً غبارياً يتشكل داخل الأراضي السورية ويدخل الأراضي العراقية جهة القائم الحدودية"، موضحاً أن هذا الجدار الغباري "ربما يتلاشى بالطريق أو يكمل طريقه نحو مناطق الأنبار وجنوب نينوى".

إلى ذلك، أصدرت الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي العراقية، بياناً ورد للوكالة، أشارت فيه إلى أن "جحافل غيوم البرق والرعد والرياح الهابطة تتقدم أمام محور المنخفض الجوي القادم من شمال أفريقيا".

وبينت، "حالياً، زخات أمطار رعدية غرب البلاد وبعض المناطق، ترافقها رياح هابطة مثيرة للغبار، ومتوقع أن تندفع تأثيرات المنخفض هذه خلال هذه الليلة نحو باقي مدن البلاد بتأثير متفاوت (لا يستبعد التقلبات السريعة والمفاجئة لكون الحالة ربيعية)".

وتوقعت، أن "يوم غد تتركز الأمطار جهة مدن شمال البلاد فيما تتأثر باقي المناطق بنشاط رياح سطحية وموجات غبار متفاوتة الشدة مع هطول خفيف متفرق".

وحذرت الهيئة في ختام بيانها، سالكي الطرق الخارجية ومرضى الحساسية والربو.

وكان قسم التنبؤ في هيئة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي، توقع أمس الأربعاء، أن يصل منخفض جوي "خماسيني" يتسبب بحالة من عدم الاستقرار بطقس العراق، متوقعاً أن تستمر حالة عدم الاستقرار التي تتعرض لها البلاد لغاية منتصف الأسبوع المقبل.