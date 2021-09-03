قادة العراق يعزون بوفاة المرجع الحكيم

شفق نيوز/ قدم رؤساء الجمهورية برهم صالح والبرلمان محمد الحلبوسي والوزراء مصطفى الكاظمي تعازيهم بوفاة المرجع الشيعي محمد سعيد الحكيم يوم الجمعة.

وقال صالح في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "سماحة السيِّد الحكيم كان علماً من أعلام الأمَّة الإسلامية الذين قرنوا العلمَ بالعمل في ترسيخ قيم العدل والإيمان والمحبَّة والسلام، بصبرٍ جميل وجهادٍ طويل، برغم المحن العسيرة التي أحاطت به، عبرَ مسيرته العلمية الجهادية الشريفة".

من جانبه، قال الكاظمي، إن الفقيد "بذل سنوات عزيزة من عمره المبارك في الجهاد ضد الطاغية وتعذّب في سجونه أشد عذاب".

وأضاف أنه "بذل جهده ومضناه في جمع الأمة إلى كلمة سواء كما أرادت الرسالة المحمدية السمحاء، مثلما ترك فينا تراثاً غنياً من التسامح والمحبّة وخدمة جميع العراقيين، يدعونا للاعتزاز والاستذكار الطيّب لقادم الأجيال".

بدوره، قال الحلبوسي في بيان، "بمزيد من الحزن والأسى تلقينا نبأ وفاة رمز من رموز النجف الدينية وعلم من أعلامها، المرجع الكبير آية الله العظمى السيِّد محمد سعيد الحكيم (قدِّس سرّه)".

وتابع بالقول، "بهذا المصاب الجلل نرفع أحر تعازينا وأصدق مواساتنا إلى الأمة الإسلامية والمراجع العظام وأسرة آل الحكيم الكرام".

وتوفي المرجع الديني محمد سعيد الحكيم، يوم الجمعة، اثر سكتة قلبية مفاجئة، وفقاً لما نقلته قناة الفرات التابعة لعمار الحكيم.

والمرجع محمد سعيد الحكيم هو ابن محمد علي بن أحمد بن محسن الطباطبائي الحكيم (1354 هـ - 1934 ميلادي في مدينة النجف) وهو مرجع شيعي معاصر، ويعد واحداً من كبار المرجعيات الدينية في النجف.