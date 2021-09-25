قاتل صامت" يفتك بأهالي محافظة عراقية والسلطات عاجزة عن مواجهته

شفق نيوز/ كشف معاون مدير المستشفى البيطري في ذي قار، محمد عزيز، يوم السبت، عن ارتفاع حالات الإصابة بمرض الحمى النزفية إلى خمس حالات خلال أسبوع واحد.

وقال عزيز في حديث لوكالة شفق نيوز، إن "هذا المرض ظهر في العراق خلال سبعينيات القرن الماضي وبقي حتى الآن يظهر بين الحين والآخر وهو لا علاج له حتى اللحظة".

وأكد أن "عدد الإصابات به ارتفع في ذي قار خلال أسبوع واحد ليصل إلى خمس حالات، اثنان منهم توفيا، أحدهما موظف في بلدية الناصرية، والأشخاص الثلاثة الآخرون ما زالوا يخضعون للعناية الطبية".

وأضاف، أن "عدد الإصابات هذا موجودة على الورق، لكن الرقم الحقيقي للمصابين بالحمى النزفية بحسب دائرة صحة المحافظة، هو إصابة سبعة أشخاص به، أربعة توفوا وثلاثة ما زالوا يصارعون المرض"، مشيرا إلى أن "مناطق الإصابة بالمرض توزعت على أماكن مختلفة بالمحافظة".

وتابع عزيز، أن "هذا المرض (الخفي) أو ما يسمى بـ(الصامت) ينتقل عن طريق القراد من الحيوان إلى الإنسان مباشرة، أو عن طريق الحيوانات المتصلة بالبشر"، مبينا أنه "في حال مرور 14 يوما لبقاء المرض في جسد الإنسان، فإننا سنكون أمام فقدان المريض حتما من الناحية الطبية".

وأشار إلى أن "تخصيص الأموال لا يجدي نفعا مع هذا المرض، كون حشرة القراد منتشرة في كل مكان بالمحافظة، وإنما عمليات التوعية الصحية هي الواجبة اتباعها".

وأكد معاون مدير المستشفى البيطري، أن "المحافظ أحمد الخفاجي، أصدر أمرا بإيقاف نقل الحيوانات بين مدن ذي قار او دخولها من خارجها لمدة شهر كامل".