فؤاد حسين: توصلنا لحل مشكلة رواتب موظفي كوردستان لشهري تموز وآب

شفق نيوز/ أكد وزير الخارجية فؤاد حسين، بأن الحكومية الاتحادية في بغداد، تعمل على حل مشكلة رواتب موظفي كوردستان لشهري تموز وآب.

وقال حسين، في مؤتمر مشترك عقده مع النائب شاخوان عبدالله، وعدد من المسؤولين الكورد: "ناقشنا العديد من المسائل ومن ضمنها مسألة رواتب الموظفين الكورد، حتى نهاية السنة الحالية".

ولفت إلى أنه "تقرر العمل بشكل مشترك بين النواب من جميع الأطراف الكوردستانية على هذه المسألة ويكونون على تواصل مع وزارة المالية الاتحادية لحل مشكلة رواتب شهري تموز وآب".

وتابع حسين: "اتصور انه تم التوصل الى حل لمسألة رواتب شهر تموز وسيتم ارسالها قريبا، وستستمر الجهود من أجل رواتب الشهر آب".

بينما لم تُصرف بعد رواتب شهري تموز/ يوليو وآب/ أغسطس لموظفي إقليم كوردستان، ما يثير مخاوف من تأثير ذلك على انطلاقة العام الدراسي الجديد.