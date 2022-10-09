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في 8 محافظات.. الداخلية العراقية توقف 14 حالة ابتزاز الكتروني خلال أسبوع

Category: مجتـمع

Date: 2022-10-09T09:03:17+0000
في 8 محافظات.. الداخلية العراقية توقف 14 حالة ابتزاز الكتروني خلال أسبوع

شفق نيوز/ أوقفت مفارز الشرطة المجتمعية في دائرة العلاقات والإعلام بوزارة الداخلية العراقية، يوم الأحد، 14 حالة ابتزاز الكتروني لفتيات ونساء وأشقاء خلال أسبوع، في ثماني محافظات عراقية.

وذكر بيان للشرطة المجتمعية ورد لوكالة شفق نيوز، أن "عمليات الإيقاف جاءت على خلفية ورود مناشدات من الضحايا على الخط الساخن المجاني للشرطة المجتمعية (497) تفيد بتعرضهم للابتزاز الالكتروني من قبل أشخاص، هددوهم بنشر صورهم على مواقع التواصل الاجتماعي مقابل دفع مبالغ مالية لهم أو الخضوع لرغباتهم الدنيئة الأمر الذي دعا المجتمعية إلى التحرك السريع على المبتزين وجمع المعلومات عنهم، ومواجهتهم بأدلة الإدانة".

واوضح البيان، أن "مفارز الشرطة المجتمعية اتخذت بحقهم الإجراءات اللازمة بعد قيامها بحذف محتويات الابتزاز وتأمين حسابات الضحايا".

وحذرت الشرطة المجتمعية المواطنين وخصوصاً النساء والفتيات من "إقامة علاقات صداقة مع الغرباء عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو التعويل عليها، كما دعتهم إلى تأمين حساباتهم الالكترونية الشخصية لتفادي تهكيرها أو التطفل عليها".

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