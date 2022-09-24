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في 7 محافظات.. الأمن الوطني يُحبط تهريب أكثر من (750) ألف لتر من المشتقات النفطية

Category: مجتـمع

Date: 2022-09-24T13:17:21+0000
في 7 محافظات.. الأمن الوطني يُحبط تهريب أكثر من (750) ألف لتر من المشتقات النفطية

شفق نيوز / أعلن جهاز الأمن الوطني، اليوم السبت، إحباط عمليات تهريب أكثر من (750) الف لتر من المشتقات النفطية في سبع محافظات، فيما تم اعتقال 34 متهما خلال هذه العمليات.

وقال الجهاز في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إن "مفارز الجهاز تمكنت من إحباط عمليات تهريب (762,990) لترا من المشتقات النفطية في محافظات (بغداد- ديالى- كركوك- نينوى- الأنبار- القادسية- البصرة)".

واضاف الجهاز أن "ذلك جرى ضمن سلسلة من المداهمات وعمليات القاء القبض وفقاً لمذكرات قضائية، إذ نجحت في ضبط عشرة أوكار كانت تُستخدم لتهريب المنتجات النفطية، كما ضبطت (30) عجلة مختلفة السعات، فضلاً عن القاء القبض على (34) متهماً".

وتابع الجهاز في بيانه "كما قامت مفارزنا بالتنسيق مع الجهات المتخصصة بإغلاق محطة وقود واحدة وفرض غرامات مالية على تسع محطات أخرى لمخالفتها ضوابط التوزيع"، لافتاً الى "إحالة المضبوطات وجميع المتهمين إلى الجهات المختصة لينالوا جزاءهم العادل".

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