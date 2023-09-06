في 3 محافظات.. نحر امرأة داخل منزلها وإصابة ثلاثة بحادث سير

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في البصرة، يوم الأربعاء، بأن الأجهزة الأمنية عثرت على جثة امرأة داخل منزلها شمالي المحافظة، فيما أصيب ثلاثة مدنيين بجروح بحادث سير.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، بأن "قوة أمنية عثرت على جثة امرأة في الأربعينيات من عمرها مقتولة نحراً بواسطة سكين داخل منزلها بقضاء الزبير شمالي البصرة".

وبين أنه "تم نقل الجثة للطب العدلي لإكمال الإجراءات القانونية لها وفتح تحقيق بالحادث لمعرفة ملابساته".

فيما قال مصدر أمني في ديالى لوكالة شفق نيوز، إن "عجلة تابعة للشرطة اصطدمت مع باص صغير (ستاركس) قرب منطقة (الأسود) على طريق الخالص - بعقوبة 11كم شمال شرق بعقوبة، ما سبب انقلاب الباص وإصابة ثلاثة مدنيين بداخله".

وأضاف أن "المصابين نقلوا إلى المستشفى فيما فتحت السلطات الأمنية تحقيقا بالحادث".

وفي محافظة ذي قار، أفاد مصدر محلي، بأن بستاناً اندلعت فيه النيران نتيجة تماس كهربائي من إحدى المحولات القريبة منه، مشيراً إلى أن الحريق تسبب باحتراق 25 نخلة، حيث طلب صاحب البستان الشكوى ضد وزارة الكهرباء.