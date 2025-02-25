في 3 محافظات.. مقتل شخص بمشاجرة ومصرع امرأة وقرية "تغط" بالظلام (فيديو)

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في ميسان، مساء اليوم الثلاثاء، بمقتل شخص بمشاجرة مع آخر، فيما لقيت امرأة مصرعها جراء سقوطها من سطح المنزل بالمثنى، وفي كركوك حرمت "الأحمال الزائدة" قرية من الكهرباء.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "مشاجرة بين شخصين تطورت إلى استخدام السلاح الخفيف بالقرب من سوق المجر في ميسان ما أسفر عن مقتل أحدهما فيما لاذ الجاني بالفرار".

وأضاف أن "المعلومات تشير إلى أن المشاجرة سببها خلاف على شراء دراجة (تك تك)"، مشيراً إلى نقل الجثة لدائرة الطب العدلي لاستكمال الإجراءات القانونية وفتح تحقيق بالجريمة لملاحقة الجاني.

وفي المثنى، أبلغ مصدر أمني وكالة شفق نيوز، بمصرع امرأة نتيجة سقوطها من أعلى سطح منزلها ضمن منطقة النجمي وتم نقلها إلى دائرة الطب العدلي لاستكمال الإجراءات القانونية، مضيفاً أن "خبير الأدلة الجنائية وجّه بفتح تحقيق بالحادث لوجود شكوك جنائية".

وفي سياق منفصل، أشار مصدر في دائرة كهرباء كركوك، إلى انفجار محولة كهربائية في قرية "الشلالة" بقضاء الحويجة جنوب غربي المحافظة نتيجة "الأحمال الزائدة على المحولة ما أدى إلى انفجارها".

وبين أن "الانفجار تسبب بانقطاع التيار الكهربائي عن أهالي القرية، وتعمل فرق الصيانة على معالجة الخلل".