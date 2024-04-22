في 3 محافظات.. مقتل شاب وصعقة كهربائية تنهي حياة آخر وإصابة طالبين بـ"مروحة"

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في النجف، اليوم الإثنين، بالعثور على جثة شاب مقتول وسط مركز المحافظة، فيما توفي مزارع جراء صعقة كهربائية في كركوك، بينما أصيب طالبان بجروح بسقوط مروحة سقفية داخل صف مدرسي بديالى.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، أن "قوة أمنية عثرت على جثة شاب في الثلاثينيات من عمره مقتول رمياً بالرصاص داخل مقبرة وادي السلام في مدينة النجف".

وبين المصدر، أنه "تم نقل الجثة إلى دائرة الطب العدلي لإكمال الإجراءات القانونية لها وفتح تحقيق بالحادث لمعرفة ملابساته".

وفي كركوك، أبلغ مصدر محلي وكالة شفق نيوز، بأن "مزراعاً يدعى رمضان إبراهيم وادي من قرية البو سراج بقضاء داقوق (45كم جنوب كركوك)، كان يعمل في مزرعته ولامس أسلاكاً كهربائية منزلية وأصيب بصعقة نقل على إثرها إلى مستشفى آزادي التعليمي".

وأضاف المصدر أن "المزارع توفي في المستشفى بسبب شدة الصعقة وتم نقل الجثة للطب العدلي لتسليمها لذويه تمهيداً لدفنه".

أما في ديالى، فقد أصيب طالبان بجروح جراء سقوط مروحة سقفية في مدرسة بقضاء بلدروز شرقي ديالى.

وقال عماد محمد، والد أحد الطالبين المصابين، لوكالة شفق نيوز، إن "ولدي مرتضى وزميله أصيبا بجروح صباح اليوم نتيجة سقوط مروحة سقفية عليهما دون معرفة الأسباب وبشكل مفاجئ في متوسطة دار الندوة في منظقة دور مندلي التابعة لقضاء بلدروز شرقي ديالى".

وأضاف أن "الطواقم التدريسية تدخلت بشكل عاجل ونقلت المصابين إلى مستشفى لتلقي العلاج والآن حالتهما مستقرة"، داعياً إلى"ضرورة صيانة المدارس للحفاظ على أرواح الطلبة".

ولم تعلق مديرية تربية ديالى حول الحادثة، لكن مصدراً في المديرية أفاد بوقوع حوادث مشابهة في وقت سابق نتيجة قدم المباني المدرسية وأثاثها.