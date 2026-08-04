في 3 محافظات.. غرق شاب واعتقال "مشعوذ" وقاتل صديقه

شفق نيوز- محافظات

أفاد مصدر أمني في محافظة صلاح الدين، يوم الثلاثاء، بغرق شاب يبلغ من العمر 23 عاماً في منطقة سدة سامراء من جهة المقالع، فيما تواصل فرق الإنقاذ عمليات البحث لانتشال جثته.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن الشاب تعرض للغرق أثناء وجوده في منطقة المقالع القريبة من سدة سامراء، ما استدعى تدخل فرق الدفاع المدني والجهات المختصة التي باشرت عمليات البحث فور تلقيها بلاغاً بالحادث.

وأضاف أن فرق الإنقاذ دفعت بعدد من الغواصين والزوارق إلى موقع الحادث، حيث لا تزال عمليات التمشيط والبحث مستمرة في محاولة للوصول إلى جثة الشاب، لافتاً إلى أن طبيعة المنطقة وعمق المياه وشدة التيارات تعيق جهود البحث وتستدعي توخي الحذر.

وأشار المصدر إلى أن الأجهزة الأمنية فرضت طوقاً حول موقع الحادث لتسهيل عمل فرق الإنقاذ ومنع اقتراب المواطنين من المنطقة، فيما تجمّع عدد من ذوي الشاب وأقاربه بانتظار نتائج عمليات البحث.

وتشهد الأنهر والسدود في عدد من المحافظات العراقية، ولا سيما خلال فصل الصيف، حوادث غرق متكررة نتيجة السباحة في المناطق غير المخصصة أو ذات التيارات المائية القوية، ما يدفع الجهات المختصة إلى تجديد دعواتها للمواطنين بضرورة الالتزام بإرشادات السلامة وتجنب المجازفة بالنزول إلى المواقع الخطرة.

مشعوذ في الفلوجة

وفي الأنبار، أعلنت قيادة شرطة المحافظة، إلقاء القبض على متهم بممارسة أعمال السحر والشعوذة في قضاء الفلوجة، وذلك استناداً إلى معلومات استخبارية دقيقة.

وقالت القيادة، في بيان، إن العملية نُفذت بإشراف مباشر ومتابعة من قائد شرطة محافظة الأنبار، اللواء الحقوقي عادل حامد رشيد، حيث تمكن مركز شرطة الجولان التابع لقسم شرطة قضاء الفلوجة في مديرية شرطة شرق الأنبار من إلقاء القبض على المتهم (م.ح.خ).

وأضافت أن العملية أسفرت عن ضبط جميع الأدوات والمواد المستخدمة في ارتكاب الجريمة، مشيرة إلى أن المتهم أُلقي القبض عليه بالجرم المشهود أثناء ممارسته أعمال السحر والشعوذة.

وأكدت قيادة الشرطة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهم، وإحالته إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه وفق القانون.

اعتقال قاتل صديقه

وفي نينوى، أفاد مصدر أمني بقيادة شرطة المحافظة، يوم الثلاثاء، بأن مفارز مركز شرطة "أم الربيعين" تمكنت من إلقاء القبض على متهم ارتكب جريمة قتل بآلة حادة بحق صديقه، وذلك بعد ساعات قليلة من وقوع الجريمة غربي مدينة الموصل.

وأوضح المصدر لوكالة شفق نيوز، أن مشاجرة اندلعت في ساعات الليل المتأخرة بين صديقين داخل حي "الإصلاح الزراعي"، سرعان ما تطورت إلى استخدام الآلات الحادة، ما أسفر عن تعرض الضحية (من مواليد 2008) لطعنات قاتلة فارق على إثرها الحياة.

وأضاف المصدر أن التحريات وجمع المعلومات مكنت قوة من مركز شرطة أم الربيعين من تحديد مكان الجاني ومداهمة منزله فجر اليوم، حيث أُلقي القبض عليه بنجاح. وبيّن المصدر أن التحقيقات الاولية أشارت إلى أن أسباب الشجار تعود لخصومات ومنافسات بين من يدّعون "الشقاوات" عبر منصات التواصل الاجتماعي، مؤكداً اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهم وإحالته إلى الجهات المختصة.