في 3 محافظات.. غرق شابين ورصاصة تخترق جمجمة امرأة وضحايا بحادث سير

شفق نيوز/ أعلنت شرطة كرميان، يوم الأحد، عن غرق شاب في سيروان ضمن حدود السليمانية، فيما تم العثور على جثة غريق آخر في سد دربنديخان بالمحافظة أيضا، إلى جانب إصابة امرأة في كركوك برصاصة استقرت بجمجمتها، فضلا عن مصرع 3 أشخاص بحادث سير على طريق الكوت.

وقالت مديرية شرطة كرميان، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "سائحا عربيا من مواليد 2004، غرق في نهر سيروان".

وأضافت أن "الشاب كان برفقة عدد من أصدقائه في رحلة ترفيهية داخل حدود إدارة كرميان، وأن ثلاثة من مرافقيه تم توقيفهم على خلفية الحادث للتحقيق معهم"، مبينة أنه "تم نقل جثة الضحية إلى دائرة الطب العدلي في دربندخان لغرض إجراء التحقيقات الطبية اللازمة والكشف عن أسباب الوفاة".

كما أفاد مصدر أمني، للوكالة، بأنه "تم العثور على جثة شاب من محافظة ديالى، بعد غرقه يوم امس في سد دربندخان بمحافظة السليمانية".

وتابع "حيث ذهب إلى هناك في رحلة سياحية لقضاء عطلة العيد".

وفي حادثة أخرى، أعلن مدير مستشفى كركوك العام، محمد ماهر الجومرد، عن نجاح فريق طبي متخصص في إجراء عملية جراحية طارئة ومعقدة لإزالة طلق ناري من قاعدة الجمجمة لامرأة خمسينية أصيبت بعيار ناري في وجهها.

وذكر بيان للمستشفى، ورد لوكالة شفق نيوز، أن "المريضة كانت قد تعرضت لإصابة مباشرة بطلق ناري في الوجه من الجهة اليمنى، ما أدى إلى استقرار المقذوف قرب قناة الأذن الخارجية، مع تمزق في القناة ونضح للسائل الشوكي، وهي إصابة تُعد من الحالات الحرجة".

وقال الجومرد، لوكالة شفق نيوز، إن "الحالة كانت معقدة وتتطلب تدخلاً جراحيًا سريعًا ودقيقًا، وقد نجح الفريق الطبي في السيطرة على النزف وإصلاح الأضرار التي لحقت بالجمجمة والأذن، ونشعر بالفخر بهذا الإنجاز الذي يعكس كفاءة الكوادر الطبية في كركوك، رغم التحديات التي نواجهها".

وأكد أن "العملية شملت استخراج الطلقة، وهندمة قناة الأذن الخارجية، إضافة إلى إصلاح النضح باستخدام رقعة دهنية أُخذت من منطقة البطن"، مبينا أن "المريضة تخضع حاليًا للمراقبة الطبية في ردهة العناية المركزة، وسط تحسن تدريجي في وضعها الصحي".

وفي البصرة، أفاد مصدر أمني، لوكالة شفق نيوز، أن "ثلاثة أشخاص لقوا مصرعهم، بحادث سير على طريق الكوت العزيزية، حيث كانوا يستقلون سيارة نوع جيب".

وبين أن "الأشخاص هم من أهالي بغداد الرصافة".