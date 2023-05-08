في 3 محافظات.. ضبط متهمين بالابتزاز والرشوة والاستيلاء على عقارات الدولة

شفق نيوز / أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، يوم الاثنين، ضبط (5) مُتَّهمين مُتورّطين بحالات ابتزازٍ واستيلاءٍ على عقاراتٍ عائدةٍ للدولة، وتعقيب المعاملات في محافظات ميسان وبابل وبغداد.

وذكرت دائرة التحقيقات في الهيئة، بحسب بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "فريق عمل مكتب تحقيق ميسان، تمكَّن من الإيقاع بضابط تحقيق أحد مراكز الشرطة برتبة رائد في المحافظة؛ لقيامه بابتزاز أحد الموطنين، بالاتفاق مع معتمد المركز، عبر طلب مبلغ مالي (رشوة) من أحد المُواطنين؛ لقاء تسليمه سيَّارته المحجوزة في مركز الشرطة".

وأضافت الدائرة، أنَّ "ملاكات مكتب تحقيق الهيئة في بابل، ضبطت ثلاثة مُتَّهمين بعد استيلائهم على عقارٍ عائدٍ لمُديريَّة بلديَّة الحلة يقع في موقعٍ مُتميّزٍ"، لافتةً إلى أنَّ "المُتَّهمين استخدموا العقار البالغة مساحته (2 دونم) كساحةٍ لوقوف السيَّارات، والاستحواذ على عائداته لمصلحتهم الشخصيَّة عن طريق الجباية دون وصولاتٍ أو صفةٍ رسميَّـةٍ".

وأكدت الهيئة "تسليم العقار الذي يقع جوار معمل تسجيل المركبات التابع لمُديريَّة مرور بابل، وتصل عائداته يومياً إلى مليون دينار إلى بلديَّة الحلة بموجب محضر تسليم أصوليٍّ، موضحةً أنَّ البلديَّة بدأت بجباية الرسوم لمصلحتها بموجب وصولاتٍ رسميَّةٍ عن طريق مُوظَّفيها".

وفي بغداد، ضبط فريق عمل مُديريَّة تحقيق بغداد، مدير إحدى الشركات مُتلبّساً بالجرم المشهود أثناء تسلُّمه مبلغاً من المال كرشوةٍ؛ لقاء قيامه بتعقيب وتمشية معاملات صرف قروضٍ من صندوق الإسكان ومصارف العقاري والرافدين والرشيد؛ لغرض شراء وحداتٍ سكنيَّةٍ".

ولفتت الهيئة، إلى "تنظيم ثلاثة محاضر ضبطٍ أصوليَّةٍ بالعمليَّات التي نُفِّذَت؛ بناءً على مُذكَّراتٍ قضائيَّةٍ، وعرضها رفقة المُتَّهمين المضبوطين على قضاة التحقيق المُختصّين في ميسان وبابل وبغداد، الذين قرَّروا توقيف المُتَّهمين في العمليَّـة الأولى والثالثة وفق أحكام المادة (307) من قانون العقوبات والقرار(160 لسنة 1983)".