في 3 محافظات.. سقوط عنصر بالبيشمركة ومحاولة انتحار وبتر يد طفل

شفق نيوز- أربيل/ ديالى/ بغداد

أفادت مصادر أمنية، يوم السبت، بتسجيل حوادث متفرقة عدة في محافظات أربيل وديالى وبغداد، أسفرت عن إصابة عدد من الأشخاص بجروح متفاوتة.

وذكرت مديرية الدفاع المدني في إدارة سوران بمحافظة أربيل، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "فرقها باشرت عملية إنقاذ عنصر في قوات البيشمركة يبلغ من العمر 40 عاماً، بعد سقوطه في منطقة وعرة قرب بحيرة بيكوديان التابعة لقضاء جومان".

وأضافت أن "العنصر تعرض للإصابة"، مبينة أن "فرق الإنقاذ تواصل جهودها للوصول إليه".

وفي محافظة ديالى، أفاد مصدر أمني، بأن شاباً من مواليد 2001 أصيب بكسور وجروح بليغة إثر محاولته الانتحار بالقفز من الطابق الثاني لمنزله في قضاء الخالص.

وفي حادث آخر، أشار المصدر، لوكالة شفق نيوز، إلى أن طفلاً في المرحلة المتوسطة فقد كف يده أثناء عمله مع والده في محل للقصابة شمال مدينة بعقوبة، بعد تعرضه لحادث داخل مفرمة لحم، حيث جرى نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وإلى بغداد، حيث قال مصدر أمني آخر، لوكالة شفق نيوز، إن أربعة أشخاص اصيبوا إثر حادث سير وقع على طريق الدورة جنوبي العاصمة، حيث تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.