في 3 محافظات.. حالة انتحار واصابة جندي بصعقة كهربائية وانقاذ عروسين علقا داخل مصعد كهربائي

شفق نيوز/ افاد مصدر بمحافظة المثنى، يوم الخميس، بتسجيل حالة انتحار لشاب وسط مدينة السماوة، فيما أصيب جندي بصعقة كهربائية اثناء تواجده بنقطة تفتيش شمال محافظة كركوك، وانقاذ عروسين علقا داخل مصعد كهربائي في ديالى.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "شابا في العشرينات من عمره أقدم على الانتحار شنقا بواسطة حبل داخل منزله وسط مدينة السماوة مركز المحافظة".

ولفت الى ان "التحقيقات الاولية في الحادث بينت أن حادثة الانتحار حصلت بسبب معاناة الشاب نفسياً في الآونة الاخيرة، حيث تم نقل الجثة للطب العدلي لإكمال الإجراءات القانونية لها".

وفي السياق ابلغ مصدر امني للوكالة، بأن "جنديا منسوبا الى الفرقة الثامنة اللواء 32 الفوج الثاني ويدعى (حيدر علي مطلك) من أهالي محافظة واسط حيث كان متواجدا بسيطرة (علو محمود) على طريق كركوك الدبس (35 كم شمال كركوك)، حيث كان يعبث بسلك كهربائي واصيب بصعقة قوية".

واضاف المصدر ان "الصعقة كانت شديدة تسببت بإصابته بنزيف شديد نقل على اثرها الى مستشفيات كركوك للعلاج".

من جهة اخرى ذكر مصدر امني ان "فرق الدفاع المدني في محافظة ديالى انقذت عروسين علقا داخل مصعد احدى قاعات المناسبات في مدينة بعقوبة اثناء حفل زفافهما بعدما تعطل بشكلٍ مفاجئ".

واضاف المصدر ان العروسين تم إنقاذهما وهما بصحة جيدة بعد أن تسبب الحادث بإرباك حفل الزفاف واثارة الخوف بينهما وبين الحضور.