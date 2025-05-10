في 3 محافظات.. حادثان يوديان بحياة عامل وشرطي واعتقال متاجرين بالبشر والمخدرات

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في محافظة البصرة، يوم السبت، بمصرع عامل بناء وإصابة اثنين آخرين، جراء سقوطهم من أعلى بناية قيد الإنشاء وسط المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "ثلاثة عمال بناء تعرضوا للسقوط من أعلى بناية قيد الإنشاء في منطقة المشراق وسط البصرة"، مبيناً أن "الحادث أسفر عن مصرع أحدهم وإصابة اثنين آخرين تم نقلهما إلى المستشفى".

إلى ذلك، أفاد مصدر طبي في كركوك، اليوم السبت، بأن أحد منتسبي شرطة كركوك لقي مصرعه إثر حادث سير وقع في قضاء داقوق جنوبي المحافظة.

وأوضح المصدر، لشفق نيوز، أن "الحادث نجم عن اصطدام سيارة الشرطي بمركبة أخرى، ما أدى إلى وفاته في الحال متأثرًا بجروحه البليغة".

وأضاف أن "فرق الإسعاف نقلت جثمان الشرطي إلى دائرة الطب العدلي، فيما فتحت الجهات الأمنية تحقيقاً في أسباب الحادث".

وفي بغداد، تمكنت القوات الأمنية، من القبض على امرأة مطلوبة وفق المادة (5) من قانون الاتجار بالبشر.

وبين مصدر أمني من بغداد، أن "المرأة متهمة بتهمة بيع أطفال مقابل مبالغ مالية ضمن منطقة حي النصر شرقي العاصمة".

ولفت مصدر بخبر آخر، إلى ورود معلومات بوجود شخص يقوم بترويج وبيع المواد المخدرة ويمتهن سرقة الدراجات النارية في إحدى مناطق شرقي العاصمة.

وبين أن "القوات الأمنية قامت بنصب كمين محكم والقبض على المتهم، وأثناء تفتيشه تم العثور على انبولة زجاجية ادعى أنها تعود لامرأة شريكته بالمخدرات والسرقة".

وأكد المصدر، أنه "تم التوجه بالمتهم الى دار المتهمة في جانب الرصافة والقبض عليها، حيث ضبط داخل الدار على أربعة درجات نارية مسروقة، ومسدسين، وبندقيتين، وثلاثة مخازن كلاشينكوف، وعتاد بندقية، وأسلحة جارحة تمثلت بسكين وحربات".