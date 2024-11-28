في 3 محافظات.. تسجيل 4 حالات انتحار ومقتل فتاة ومصرع شخص بحادث سير

شفق نيوز/ أفاد مصدر محلي في النجف، يوم الخميس، بتسجيل أربع حالات انتحار خلال الساعات الـ48 الماضية في المحافظة، فيما قتلت فتاة جراء نزاع مسلح في محافظة الديوانية، فيما لقي شخص مصرعه وأصيب اثنان آخران بحادث سير في ديالى.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "القوات الأمنية سجلت أربع حالات انتحار لشباب ورجال كبار في السن بمناطق مقبرة وادي السلام، وقضاء الكوفة، وناحية الحرية في النجف خلال الساعات الـ48 الماضية".

وبين أن "الحالة النفسية والحاجة المادية كانت وراء حالات الانتحار".

وفي الديوانية ذكر المصدر، أن "مشادة كلامية بين طرفين تحولت لتبادل إطلاق النار في قضاء الحمزة الشرقي بمحافظة الديوانية، ما أدى إلى مقتل فتاة في العشرينيات من عمرها على الفور"، لافتاً إلى أن "قوة أمنية طوقت مكان الحادث وقامت بنقل الجثة للطب العدلي، واعتقال الجناة الذين شاركوا بإطلاق النار على الفور".

وفي ديالى أبلغ مصدر أمني وكالة شفق نيوز، بمصرع شخص وإصابة اثنين آخرين بحادث سير مروع على طريق بغداد - كركوك قرب قضاء الخالص شمالي ديالى، جراء اصطدام صهريج محمل بالكاز بمركبة صالون أسفر عن مصرع سائقها وإصابة شخصين آخرين.