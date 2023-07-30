في 3 محافظات.. انتحار فتاة حرقاً وإصابة اثنين برصاص طائش واعتقال مروجيّ مخدرات

شفق نيوز/ افاد مصدر امني في النجف، يوم الأحد، بانتحار فتاة بحرق نفسها بظروف غامضة وسط المحافظة، فيما أصيب اثنان برصاص طائش أثناء تشييع جنازة في ذي قار، بينما ألقي القبض على على رجل وامرأة بحوزتهما كمية من المخدرات والأسلحة وعشرات الملايين من الدنانير بكربلاء.

وابلغ المصدر الأمني وكالة شفق نيوز، ان "الفتاة تبلغ من العمر 18 عاماً وقامت بإضرام النار بجسدها مستخدمة مادة النفط الابيض داخل منزلها في حي الميلاد وسط مدينة النجف مركز المحافظة".

وبين المصدر، أن "ظروف الانتحار ما زالت غامضة، وتم نقل الجثة للطب العدلي لإكمال الإجراءات القانونية لها وفتح بالحادث لمعرفة ملابساته".

وفي ذي قار، قال مصدر امني لوكالة شفق نيوز، ان "رجلاً وامرأة أصيبا بالرصاص أثناء تشييع جنازة في منطقة (الكرماشية) بقضاء گرمة بني سعيد جنوبي مدينة الناصرية مركز المحافظة"، مشيرا الى نقل المصابين لمستشفى سوق الشيوخ العام لتلقي العلاج.

من جانب آخر، ذكر المصدر، أن "قضاء الرفاعي شمالي محافظة ذي قار شهد تفجير عبوة ناسفة استهدفت أحد المنازل مما ألحق اضراراً جسيمة بالمنزل تمثلت بهدم الشبابيك والباب الخارجي وتأثر السياج الخارجي".

وإلى شرقي الناصرية، أشار المصدر إلى أن "حريقاً اندلع في احد البساتين بناحية اور نتيجة عبث أطفال المنطقة فيه، مما أدى إلى اضرار مادية جسيمة حيث احترقت 30 نخلة، وتم اخماد النيران من قبل فرق الدفاع المدني".

أما في كربلاء، فقد أفاد مصدر أمني لوكالة شفق نيوز، بأن "قوة من شعبة مكافحة المخدرات نفذت واجباً عند حدود المحافظة انتهى باعتقال زوج وزوجته وبحوزتهما 4000 حبة مخدر نوع (كبتي) واسلحة ومبالغ تقدر بعشرات الملايين من الدنانير".

واضاف المصدر، ان "المعتقلين صادر بحقهما امر قبض وفق احكام المادة 28 من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية".